〈純網銀放榜〉將來銀行：將以「活潑跳耀的鯰魚」之姿 推動金融科技

全球純網銀趨勢方興未艾，台灣也將從今 (30) 日起正式展開「純網銀紀元」，其中「國家隊」將來銀行籌備處執行長劉奕成表示，自籌設開始，團隊即密集研究海內外趨勢、積極佈建生態圈，並以台灣金融業前所未見的資訊安全擘劃為前提，籌設未來上線服務，務求以「活潑跳耀的鯰魚」之姿，推動台灣金融科技邁入下一世代。

將來銀行股東結構涵蓋為三家最廣，中華電持股 41.9%，其他股東有兆豐銀行 25.1%、新光集團 14%、全聯 9.9%、凱基銀 7%、關貿 2.1%；其中，新光集團分別由新光人壽持有 10%、新光銀行持有 2%、新光保全 1%、大台北瓦斯 1%，共計為 14%。

劉奕成表示，取得設立許可對團隊意義甚鉅，這份肯定來自於主管機關、股東及各界對籌備處的支持，更是將來銀行落實「普惠金融」責任之始。

劉奕成指出，觀察全球純網銀發展，美國 1995 年誕生全球首家純網銀 SFNB，給金融業帶來極大震撼，英國 2016 年成立的純網銀 Monzo，客戶數已突破 200 萬人，觸角並延及美國、澳洲。亞洲國家除了日本、韓國分別於 2000 年、2017 年設立首家純網銀外，香港也已於今年上半年釋出 8 張虛擬銀行（即純網銀）執照，新加坡則預計於今年下半年釋出 5 張純網銀執照。

劉奕成強調，將來銀行細研各國純網銀的成功案例，深刻了解「資訊安全」為成功基石，因此籌設開始，即以資訊安全為最優先的擘劃項目。

不僅如此，劉奕成表示，將來銀行更將結合智慧裝置及人工智慧等技術，提供融入日常生活且互動式的金融服務，並藉由跨業合作、Open API（開放應用程式介面）等方針，提供客戶多元化服務並與銀行相結合的生態系。