〈純網銀放榜〉銀行業者多感意外 直言未來關鍵在如何打造差異化營運模式

純網銀執照今 (30) 日放榜，金管會宣布三隻參賽隊伍全都上榜，金融圈對於金管會統統有獎的結果頗感意外，傳統銀行業者直言，金管會的說法太牽強，接下來就看三家業者如何打造營運模式，在競爭激烈的市場中殺出重圍。

金管會去年開放市場申請純網銀執照，吸引三家業者組團爭取，包括由中華電信、兆豐銀、全聯、新光金與關貿共同發起的「將來商業銀行」、Line、台北富邦、中國信託共同籌組的「連線商業銀行」，國票金則與日本樂天結盟籌組「樂天國際商業銀行」，形成三搶二局面。

由於三家參賽隊伍各有所長，因此市場曾經呼籲，純網銀執照不該限定二家，主張如果符合資格，建議金管會應三家都給予執照，但金管會當時信誓旦旦回應，純網銀執照最多就是二張，言明不可能一口氣發三張執照。

對於純網銀統統有獎的結果，不少銀行業者直呼非常意外，有業者說，金管會當初基於控管市場競爭壓力，斬釘截鐵的說只發兩張，如今以「三家業者營運模式與目標客群都不同」為由，變成三家全上榜，說法十分牽強。

一位不具名銀行主管表示，台灣市場小客戶相對有限，以將來銀行與連線銀行來說，將來銀行的股東中華電，與連線銀行 Line 平台客戶重疊性高，在客戶同質性高的情況下，為了搶生意未來恐免不了陷入價格戰，重回目前金融業殺價老路。

據了解，三家參賽業者在評選過程中，各有拿第一的優勢項目，但銀行業者認為，在金管會堅持只發兩張執照，按照評審實務經驗，最後遴選階段通常由主管機關針對評選機制，從中挑選最後勝出者，對於金管會最後發放三張執照，頗感詫異。

銀行業者認為，不管兩家或三家純網銀業者出線，對於傳統銀行來說強化既有實力鞏固客群目標不變，接下來就看這三家純網銀如何打造差異化模式，創造屬於自己的生存法則。