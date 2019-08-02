達陣！台商回台衝上百家 投資金額突破5000億元

台商回台投資正式突破 5000 億元大關！經濟部今 (2) 日宣布，晶技 (3042-TW)、全一電子、翔名 (8091-TW)、兆利 (3548) 4 家通過審查，短短 7 個月總計已達 5047 億元、102 家廠商，可望新增 4.39 萬個就業機會，總統蔡英文交付年度目標提前達陣，後續仍有近 50 家排隊待審中。

全球第 4 大石英元件大廠晶技，目前中國產能占總產能近 80%，由於終端客戶多屬網通、汽車、手機、資訊電腦等受衝擊深重的產業，連帶造成營收衰退，因此決定投資 25 億元、招募數十名本國人才，在現有桃園平鎮一廠與二廠擴增 5G 相關應用產品、小型化產品、微機電等產能，建置無塵室、導入智能化工廠，擴大投資高附加價值核心技術，以確保長期競爭優勢。

身為全球多家視聽電子與車用電子通訊零組件供應商的全一電子，則預計投入超過 15 億元在台南安平工業區建置全智慧化產線新廠，生產原中國銷美訂單，持續深根在台投資，以滿足歐美知名通路商與 3 大車廠的需求，及 2020 東京奧運帶來的日本收訊新商機，將可新增 300 個就業機會。

翔名科技是台灣半導體離子植入機關鍵零件耗材最大供應商，終端客戶涵蓋晶圓代工、DRAM 廠及面板大廠，投入 15 億元於新竹香山建置新廠，招聘 38 位本國人才，導入智慧製造及工業機聯網，以打造國際級生產基地，生產半導體用特殊金屬製品，藉此製造軟實力加值硬體建設的擴廠效益，帶動其他中小型本土供應商升級轉型。

全球第 2 大筆電樞紐廠兆利科技，是台灣為數不多的樞紐製造商，為各式液晶螢幕、筆電、手機等電子產品不可缺的重要零件。美中貿易戰引爆廣達 (2382-TW)、仁寶 (2324-TW)、英業達 (2356-TW) 等供應鏈客戶陸續返台擴產，兆利也調整產能規劃進行最大規模單廠投資，斥資逾 18 億元在新北產業園區擴建新廠，將高技術性、高附加價值及關鍵零組件產品移回生產，可帶來 70 個就業機會。

美國總統川普突然宣布 9 月起對 3000 億美元中國貨品加徵 10% 關稅，但經濟部表示，全球產業鏈大洗牌，指標台商相繼提高在台生產量能帶動磁吸效應，貿易戰轉單效應可望持續反映在台灣的投資動能中。