〈純網銀放榜〉掀起鯰魚效應or流血殺價戰？傳統銀行如何迎戰受矚目

台灣純網銀今 (30) 日揭曉，結果跌破眼鏡，三家通通有獎，包括將來銀行、LINE Bank、樂天商銀等，由於銀行家數太多 (overbanking)，國內銀行市場競爭已相當激烈，未來三家純網銀恐和傳統銀行搶食大餅，面對純網銀來勢洶洶，對國內銀行業而言，是否真能如金管會主委顧立雄所說，激發「鯰魚效應」？還是掀起殺價戰？傳統銀行如何迎戰將備受矚目。

王道銀行身為台灣首家以虛擬通路為主的原生數位銀行，面對純網銀加入，副董事長駱怡君表示，「樂觀其成」，因為目前只有王道銀行唯一一家原生數位銀行，一直以來對於很多數位障礙的突破，只有他們一家孤軍奮戰，現在有三家純網銀加入，可讓社會上更多人重視數位銀行相關法令開放、或使用習慣的改變，因此樂觀看待新同業加入。

駱怡君也指出，觀察全球有很多網銀，可發現一個現象，就是一開始可以吸引很多客戶加入開戶，但是後續最大的挑戰點是如何獲利、法令遵循、風險控管等課題，不是把人吸引進來開完戶就完結，只是剛剛開始而已，如何有一個好的商業模式可以獲利，同時又能遵守法令、控管好風險控管，層層的挑戰都要靠經驗的累積。

駱怡君強調，每個新興事業都有獲利學習曲線，王道銀行已經跨過這個成長曲線碰到的障礙，進入逐步攀升階段，王道銀行下一步要引進更多財富管理業務與人才，加強獲利能力，對於接下來發展相當有信心。

玉山銀行總經理黃男州也坦言，純網銀對其他銀行一定有「短痛」，畢竟增加三個競爭者，但長期來說，也因有新加入者和競爭者，法令的開放速度將更加快，餅也擴大得更快，對金融業是好事，未來銀行誰能掌握科技連動及創新能力，就能在這塊大餅持有的分量愈大。

不願具名的銀行業者就指出，一般外界認為純網銀具有價格戰優勢，不過純網銀拿到執照，需歷經系統建置等準備過程，真正開業也要等到明年，初期為了吸引客戶，確實會用短期高利的方式吸引開戶，但也因資金成本較高，加上現在銀行利差已經「低到見骨」，以房貸利率來說，放款利率低於 2%，其他放款利率也很難拉高利差，要在放款上殺價競爭很有難度，所以高利的期限，應該也不會太長。