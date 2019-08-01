〈純網銀展望〉國票金雙贏 負債倍數跳升兩倍 樂天國際商銀拚三年獲利

國票金 (2889-TW) 董事長魏啟林 2011 年上任以來，一直想為該金控跨足銀行業，但多次談合併都因價格談不攏而不了了之，魏啟林今 (1) 日表示，如今透過將成立純網銀樂天國際商業銀行，對國票金來說最直接的幫助將是負債倍數馬上可以跳升兩倍，有助資金運用，最大意義是有了金流平台。展望樂天純網銀，因為有日本經驗，將力拚開業三年就開始獲利。

樂天銀行取得純網銀執照，魏啟林今天細數與日本樂天合作的始末與心路歷程，他說，國票金過去一直想要收購銀行，但國票金的股東，中沒有一個股東持股超過 10%，將近 10% 的大股東有 5 人，代表金控內控非常透明，也正因如此，要去市場收購銀行時，價格就會很透明，不可能給予賣家「淨值多幾倍的彈性」，所以併購銀行總是卡在雙方對價格想法差異很大，而不了了之。

魏啟林進一步表示，2016 年看到台灣工銀取得王道銀行執照，他也於當年 11 月赴金管會，希望爭取一張新的銀行執照，不過金管會以「票券金融管理法與銀行法不同，台工銀是拿工銀執照換商銀執照，都屬於銀行法才可以去調整」，國票金雖然因此碰了軟釘子，但卻在那次拜會金管會，獲得金管會透露未來不排除開放純網銀，且要國票金如果有興趣的話可以去研究。

就是這個官方寶貴的消息，即使金管會沒給開放的時間表，但魏啟林已經萌生成立純網銀的想法，也是台灣對於純網銀的布局與規劃跑在最前面的金融機構。

國票金在 2016 年底就開始著手研究純網銀，還曾向台灣最大的網路電商揪團共組純網銀，卻被婉拒，後來他轉而研究國外的純網銀，發現日本樂天純網銀是目前難得獲利的純網銀案例，2017 年的 2 月，透過第三者關係傳訊給日本樂天負責人，兩個月後，樂天終於回覆，雙方也在 2017 年開始啟動合作，2018 年 4 月簽訂 MOU。

如今正式取得純網銀執照，魏啟林表示，樂天主打生態圈，不打價格戰，初期預計以 35 歲到 50 歲目標客群，朝日式金融方式，鎖定智慧機重度用戶群，經營模式將採用超級點數方式串聯跨境生態系，通過樂天打通台日 O2O（線上到線下）體驗；第二階段目標客群則是傳統銀行照顧不到的「金融小白」。

談到樂天徵才與營運目標，魏啟林表示，初步將徵才 60-150 人，預計在明 (2020) 年第 2 季正式開業，第一年以力拚 50 萬會員為目標，雖然看似保守，但是魏啟林說，因為樂天以食衣住行的便利生態圈留住客戶，而不是給優惠吸引了客戶，但是哪天優惠沒了客戶就走了，因此預期會是紮紮實實賺錢的客戶。

魏啟林進一步指出，另外兩家純網銀股東結構相對複雜，「誰 give 誰 take」恐怕很難喬，反觀國票金只與日本樂天商銀合作，「one team」比較好動員資源，且可接觸到日本樂天集團全球潛在逾 12 億的會員用戶，也因為有此利基，加上樂天是有經驗的團隊，力拚開業三年就開始獲利。