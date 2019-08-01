〈純網銀展望〉將來銀行訂「三零」思維解決金融痛點 力拚兩年達百萬開戶數

純網銀「國家隊」將來銀行取得金管會許可設立後，經營團隊今 (1) 日公開亮相與媒體見面，將來銀行預計明 (2020) 年第二季上線，將以「零售業」、「零組件」、「零摩擦」三零思維為經營策略，力拚上線後兩年可達百萬開戶數，預計 3-5 年可以獲利。

將來銀行主要經營團隊高層就定位，由預定董事長鍾福貴、預定董事劉奕成、總經理梅驊、營運長莊瑞德、資訊長周旺暾領軍。

將來銀行未來目標客群主要補足舊有金融體系不足，例如傳統銀行低關注度、或是具有一定資歷卻無薪資證明的「小白」客戶。

梅驊表示，將來銀行基礎金融包括存款、Debit 卡、貸款、支付都不會缺席，財富管理的基金、保險也都會有；但是將來銀行不會打價格戰，而將以「零售業」、「零組件」、「零摩擦」三零思維為經營策略，從消費者的需求解決痛點，建立有溫度的銀行。

梅驊舉例，零售業的概念是每個人都可以接受到服務，但是現在有些群眾仍然得不到傳統金融的服務。

以貸款來說，傳統銀行可能透過文宣廣告等宣傳，但一般服務零售業者例如超商店員想要貸款時，因為工作性質為排班制，薪資可能不固定，就不見得可以申請到貸款。

但是梅驊認為，貸款的徵信除了薪資，還有其他方式可以解決「信用小白」貸不到款的痛點。

梅驊表示，將來銀行初期將與中華電信、全聯合作員工款，舉例來說，可以透過全聯員工的打卡系統當作「預審」了解員工工作狀況，進而判斷符合的週轉金額度。

梅驊表示，將來銀行會密切與股東合作，服務其客戶、員工，預計明 (2020) 年第二季上線，力拚上線後兩年可以達百萬開戶數，預計 3~5 年可以獲利。

將來銀行也正在大舉徵才，預計年底要招募逾 100 人、開業之前總數要到 200 人~ 300 人，人才需求將鎖定資訊科技、懂生活的人、金融，其中科技人才要達到 1/2 強，梅驊說「我們自許為拿到金融執照的科技業」。

談到資安，將來銀行預定董事長鍾福貴在中華電信服務超過 40 年，本身就是數據網路建置的開國元老，他表示，資訊安全對任何金融服務都是最重要的，資安不只是設置防火牆，還是要建立機制、分析，若有異常就要立即處理、弱點測試，甚至是要取得國際的認證。

至於外傳將來銀行在三家純網銀中，以審查分數最低過關，劉奕成表示，從未聽到分數最低的說法，將來銀行就是致力於籌備符合民眾需求的銀行，將來銀行上線之後有信心讓客戶體驗第一名。