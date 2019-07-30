〈純網銀放榜〉樂天：將啟動台灣純網銀國際化新時代

樂天國際商業銀行獲得金管會核准成立純網銀，樂天國際商業銀行籌備處負責人魏啓林表示，除了感謝金管會和評審委員會的肯定與支持外，樂天國際商業銀行更肩負重責大任，要帶領台灣金融業邁向純網銀國際化的新時代，將藉由先進國際金融科技經驗深耕台灣市場，讓純網銀立足台灣，接軌國際市場，全面提升金融業資安系統，也提供消費者更便利安全安心的金融服務。

樂天國際商業銀行是由日本樂天銀行和國票金控 (2889-TW) 合資成立，金額達 100 億元，國票金控持股 49%、樂天集團包括樂天銀行、樂天信用卡等持股 51% 組成，是申請純網銀三家業者中唯一的純金融團隊，也是唯一具有經營純網銀經驗團隊。

國票金控是國內唯一以票劵為主體的的金控公司，本年度營運表現亮麗，累計前 7 個月稅後純益逾 17 億元，較去年同期年增逾 28%。樂天國際商業銀行獲准成立純網銀，對國票金控來說，完成金控版圖最後一塊拼圖，能夠提供給客戶更完整與多樣的專業金融服務，有助提升國票金控經營綜效。

日本樂天銀行是首家直接投資台灣的日本銀行，是日本最大且獲利第一的純網路銀行，累積超過 18 年的純網銀經驗，開戶數超過 720 萬戶，擁有先進資訊安全控管的實務經驗和多樣的生態系金融服務，將有助於台灣發展「Bank 4.0」數位金融時代中純網銀的發展，讓台灣金融科既能走得更穩健，更長遠。

魏啟林表示，樂天國際商業銀行董事長將由第一金控前總經理、國際票券公司前董事簡明仁擔任，擁有豐富銀行經驗的專業經理人，總經理佐伯和彥是日本樂天銀行資安權威專家。

魏啟林進一步指出，日本樂天累積在客戶使用網銀經驗包括物流、金流、資訊流等數據，能更精準分析用戶行為，並優化使用者介面，更好的使用者體驗，而樂天擁有高端資訊安全控管的實務經驗，這些是純網銀的基礎建設，也將會是未來樂天國際商業銀行在台灣發展的重要利基。

而樂天國際商業銀行獲准成立純網銀，未來將會利用樂天集團已在 30 個國家建立布局的豐沛的「全球生態圈」資源，樂天集團在全球有 13 億 2 千萬會員，包括電商、信用卡、電子書等等，不同的服務與事業群透過「樂天超級點數」，串連所有的使用者，未來樂天國際商業銀行的客戶也能夠同享「樂天超級點數」所帶來的各種好處。

樂天商銀表示，全球已邁入無現金化時代，透過互聯網使用金融服務已是趨勢，純網銀的最重要核心就是「資訊安全」，未來樂天國際商業銀行將引進日本樂天純網銀和樂天信用卡在生態系的運用經驗，帶動國內金融科技安全和金融生態的革新，對我國金融業的發展及消費者享有的創新服務帶來正面影響。