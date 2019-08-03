美股盤後 — 非農缺驚喜 關稅戰恐慌蔓延 標普迎來今年最慘烈的一週

週五 (2 日) 7 月美國非農就業數據缺乏驚喜，美中新一輪關稅戰即將開打，華爾街貿易恐慌情緒蔓延，四大指數全數收低。

本週美股遭遇重創，聯準會的鷹派降息與川普發起新一輪關稅戰，導致標普指數和那指數週跌幅分別為 3.1% 與 3.9%，創今年最大單週跌幅。道瓊迎今年次差的一週，週跌 2.6%。

週五 (2 日) 美股四大指數表現：

美股道瓊指數下滑 98.41 點，或 0.37%，收 26485.01 點。

那斯達克指數下滑 107.05 點，或 1.32%，收 8004.07 點。

標普 500 指數下滑 21.51 點，或 0.73%，收 2932.05 點。

費城半導體指數下滑 23.55 點，或 1.56%，收 1488.43 點。

標普 11 個主要板塊僅有 3 個板塊上漲，房地產、必需消費品、公用事業板塊領漲；資訊科技、能源與材料板塊領跌。(圖片：Finviz).

週四美國總統川普向中國祭出新一輪關稅，將廣泛波及蘋果主要產品與配件，引發鬆綁華為禁令的疑慮，導致蘋果與華為相關供應鏈週五股價下跌，科技股儼然成為重災區。

尖牙股 (FAANG) 集體淪陷。蘋果 (AAPL-US) 下跌 2.12%；Alphabet (GOOGL-US) 下滑 1.28%；亞馬遜 (AMZN-US) 下滑 1.73%；Netflix (NFLX-US) 下跌 0.21%；臉書 (FB-US) 下跌 1.92%。

半導體類集體收跌。博通 (AVGO-US) 下滑 2.39%；威騰電子 (WDC-US) 下滑 2.02%；英特爾 (INTC-US) 下滑 1.5%； AMD (AMD-US) 下滑 1.41%；高通 (QCOM-US) 下滑 0.098%；Qorvo (QRVO-US) 下滑 0.63%；Skyworks (SWKS-US) 暴跌 4.16%。

金融股全面下滑，高盛 (GS-US) 下滑 1.05%；摩根史丹利 (MS-US) 下跌 1.89%；美國銀行 (BAC-US) 下跌 0.34%。

台股 ADR 僅友達收高。友達 ADR (AUO-US) 上漲 1.21%；聯電 ADR (UMC-US) 下跌 0.96%；台積電 ADR (TSM-US) 下跌 0.53%；中華電信 ADR (CHT-US) 下跌 0.44%；日月光 ADR (ASX-US) 下跌 2.51%。

華爾街分析

美國總統川普週四 (1 日) 推文指責中國沒有履行大舉採購美農產品與停售芬太尼的承諾，宣布將在 9 月 1 日起對剩餘中輸美商品祭出新關稅 10％，且最高稅率可能超過 25%。

川普表示，如果中國加大對美國農業購買力度，他可以擱置關稅 (圖片：AFP)

他也表示，如果中國加大對美國農業購買力度，他可以擱置關稅。

中國商務部對此回應，一旦美國加徵關稅的措施實施，中國將不得不採取必要的反制措施，以捍衛國家與人民的利益，後果則全部由美國承擔。

Huntington Private Bank 投資長 John Augustine 表示，本週非必需消費品和科技行業大幅下挫，市場多預計這可能會影響美國消費者支出。

Globalt 高級投資組合經理 Tom Martin 表示，川普加徵新關稅前，市場已開始消化財報和經濟影響，認為貿易戰沒有升級，一切會好起來，然而，當關稅消息傳來，它引來一些真正的不確定性。

美國勞工部週五 (2 日) 公布，美國 7 月非農新增就業人口達 16.4 萬人，增幅接近預期，但修正後 5 月和 6 月新增就業人口少了 4.1 萬人，表現缺乏驚喜。

RSM 公司分析師 Joe Brusuelas 說：「5 月和 6 月數值向下修正，以及工時縮減並不令人鼓舞。」

CIBC Capital Markets 首席經濟學家 Avery Shenfeld 表示，最新非農數據與我們要求聯準會再次降息的呼籲保持一致。

Grant Thornton 首席經濟學家 Diane Swonk 表示：「8 月非農就業報告預料應該不會對聯準會產生太大影響。不幸的是，由於我們現在面臨的貿易戰逆風，聯準會將不得不再次降息。」