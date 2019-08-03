〈美祭中新關稅〉美國7成鞋子中國製 川普10%關稅恐殺了自家鞋業

美國鞋類產業將是不斷升級的中美貿易戰最大受害者之一，因為美國鞋子七成都是中國製造。

川普總統週四宣布新一輪關稅，對剩餘 3000 億美元來自中國的進口貨品加徵 10% 關稅，9 月 1 日生效，這衝擊消費者產品諸如服飾、鞋子與床單之類的家用紡織品。

根據擁有沃爾瑪、Nike (NIKE-US)、Crocs (CROX-US) 和 Steven Madden (SHOO-US) 等 500 名成員以上的產業組織「美國鞋類經銷商與零售商 (FDRA)」的統計，在美國銷售的鞋子有 70% 來自中國。

Nike 股價在川普宣布新一輪對中關稅後大跌

FDRA 總裁兼執行長 Matt Pries 表示，「消費者無處可躲，就算只是 10%%，千刀也會被砍死。」

今年 5 月，超過 170 家鞋類零售商和品牌大廠早已連合上書川普，籲請川普開恩鞋類，不要提高關稅。當時內容提到：「這些關稅將意味著部分薪資美國家庭必須為鞋子支付幾乎 100% 的稅率。」

根據 FDRA 計算，加徵 10% 關稅後，流行的帆布「滑板」運動鞋售價將自 49.99 元上漲至 58.69 元、經典高筒靴的價格恐自 190 元躍升至 222.27 元、跑步鞋則從 150 元升至 187.50 元。

鞋廠仍高度仰賴中國

Nike、Puma 等美國大鞋廠一直穩定降低對中國的依賴，開始向越南等地採購鞋類，然而，根據美國人口普查數據，去年美國自中國進口鞋類價值仍達 1140 億美元，顯示該產業高度仰賴中國的廉價、技術熟練的勞動力。

根據 Nike 最新財報，2018 財年他們的鞋子有 47% 來自越南，而來自中國和印尼的占比分別為 26% 和 21%。

Adidas 表示，越南是最大的鞋類採購來源，其鞋有 42% 來自該國，根據 SEC 文件，2018 年 Adidas 中國製的鞋子占比約 18%，較前一年下降 1%。

Under Armour 稱，2018 年 87％鞋類產品由 5 家主要契約廠商製作，主要在中國、越南和印尼。

根據 Priest 的說法，像沃爾瑪這類折扣零售商仍特別仰賴中國製的鞋子，「10% 關稅會帶來很大的痛苦，尤其是那些服務低成本顧客的公司。」

他認為沃爾瑪很難吸收供應鏈承受的關稅，所以一定會轉嫁消費者。沃爾瑪 (WMT-US) 拒絕發表評論。

新關稅恐引發鞋類企業倒閉潮

與此同時，新關稅恐怕也會造成更多鞋類企業倒閉，因為目前該產業已經是四面楚歌。

Payless ShoeSource 是許多鞋類品牌的熱門批發通路，但今年 2 月卻聲請破產並關閉了全數 2500 家商店；Nine West、Rockport 和 The Walking Co5 這些鞋子品牌也已於 2018 年聲請破產。

美國服裝和鞋類協會 (AAFA) 執行長 Rick Helfenbein 表示，「零售業短期內變得很難看，我們已無處可去，你沒法那麼快地把像山一樣龐大的商品移動到別的地方去。」

「川普政府給的訊息是『出走中國』，但問題是我們沒辦法像他們想的那樣快速行動，所以我們還會留在那.... 並想辦法抗衡。」