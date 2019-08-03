美股盤中─貿易戰 Fed行動不定 道瓊再大跌逾330點

美國股市週五中場大幅下跌，道瓊大跌逾 330 點，主要指數跌破 50 日移動平均線關卡。川普總統宣布加徵關稅，再度引發了中美貿易戰擔憂，投資人亦消化美國的就業報告。

台北時間 23:58

道瓊工業平均指數下跌 231.01 點或 0.87% 至 26352.41。

Nasdaq 指數下跌 125.95 點或 1.55% 至 7985.17。

S&P 500 指數下跌 29.70 點或 0.95% 至 2923.86。

本週以來，主要指數均下跌逾 3%，可能創下今年以來的最大單週跌幅。

在週四發布的系列推文中，川普總統說將對中國 3000 億美元商品，課徵 10% 關稅。這項關稅於 9 月 1 日開始生效。週四稍後，川普說，如果中國增加購買美國農產品，他對取消這項關稅，採取開放態度。

這項行動打破了全球兩個最大經濟體的貿易休兵，投資人擔憂全球供應鏈可能進一步中斷。

中國外交部週五上午駁斥了川普最新的關稅威脅，並說這全球最大經濟體應放棄幻想，承擔起責任，重新回到正確管道，以解決貿易戰。

中國外交部發言人說，若美國致力對中國商品加徵關稅，北京將必須採取對應行動。

週四，川普的關稅威脅，讓金融市場大感意外，因為雙方的協商官員本週初才會晤。

川普並預定於週五稍後，對歐盟發布貿易聲明。

美國公布 7 月新增就業 16.4 萬人，分析師預估為新增 16.5 萬人。美國 7 月工資較去年同期上升 3.2%，較分析師預估高出 0.1 個百分點。

工資數據強勁，是通貨膨脹上升的訊號，可能促使聯準會 (Fed) 在今年內，不再降息。週三，Fed 已決議降息一碼。

分析師說，7 月就業報告符合預期，不會大幅改變經濟展望。但股市有其他的問題，包括週三的 Fed 展望，鴿派程度不如預期，及川普總統最近對中國商品加徵關稅，讓已疲弱的全球經濟成長展望，雪上加霜。