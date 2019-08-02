〈分析〉別被消費者信心指數誤導 股市表現呈反比

美國聯準會 (Fed) 如預期在週三 (31 日) 將聯邦基金利率下調 1 碼，這是自 2008 金融危機年底來首次降息。但不光是這波降息會讓投資人考慮出場，同時美國 7 月份消費者信心指數(Consumer Confidence Index，CCI)，也似乎為美股帶來漲勢。

美國經濟諮商會 (Conference Board) 週二 (30 日) 公布，美國消費者信心指數從 6 月份的 124.3 躍升至 135.7，漲幅遠高於預期，對於如此依賴消費者支出的美國經濟，似乎是個好消息，不過從歷年的數據看來，卻不是如此。

事實上，美國消費者支出就占了美國 GDP 總體 68%，而消費者信心指數卻是一個逆向市場指標：高水平對股票利空，低價值看漲。

見下圖為美國歷年每月消費者信心指數數據，可追溯至 1977 年，而歷史上最高指數出現在 2000 年的網際網路泡沫，今日消者信心指數落在近 20 年來最高位，這對於美國股市是個不利的情況。

歷年消費者信心指數 (圖片: MarketWatch)

雖然網際網路泡沫有可能僅是個案，但我們不能忽略消費者信心指數與股市表現呈反比的關係。

下表近一步列出，標普 500 指數與高到低水平的消費者信心指數讀數之間關係，以及消費者信心指數讀數要是落在高於歷史平均值 10% 的情況下，標普走勢逐漸下跌。而今日最新的 CCI 水平則是位於第 95 百分點。

消費者信心指數與股市表現 (圖片: MarketWatch)

可以說，在強勁的市場反彈之後，消費者信心指數漸趨上漲，在股市大幅下跌之後下跌，股市大幅上升後回升。

因此，消費者信心指數最近的走勢，其實是可以被預測出來的。今年 5 月份股市惡化，6 月份美國經濟諮商會就報告出消費者信心指數暴跌，然後股市再恢復到歷史新高，而且果不其然，七月份消費者信心指數再次回升。

因此，若只是短期觀察消費者信心指數，可能會誤導投資人的方向，但可以確定的是，投資人應該謹慎觀察消費者信心大幅上升股市變化，以免妄下出場決策。