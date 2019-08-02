【鍾國忠專欄】指數大跌又是撿便宜的機會

(一) 美國降利率並不意外

美中貿易大戰 6 月底暫告一段落之後，有一段時間市場焦點一直放在『美元降息』的部分，由於景氣仍不確定，因此先前市場多家法人機構，預期美元降息的機率達 100%，近期果然出現降息，美國調降聯邦資金利率區間一碼至 2.00-2.25%，當市場還正在討論利率幅度高低時，美國總統川普又宣布，將在 9 月 1 日起對剩餘 3000 億美元中輸美商品課徵 10% 關稅，看樣子，每次指數在高檔時，總是容易看見川普出來講話，導致股市下跌，然而別忘了一點，美台總統選舉仍是未來式，因此逢低仍可留意行情買點浮現。

(二) 指數大跌又是撿便宜的機會

目前台股指數拉回很正常，因為 6-7 月間指數大漲約千點 (不含指數因除息而蒸發部分)，加上『萬一』是大家認為的一個重要關卡，因此，當美國又在貿易戰中有動作時，當然會有獲利了結賣壓出現，此時就是讓先前空手的投資人一個很好的買進機會。

(二) 指數大跌又是撿便宜的機會

然而，目前台股指數拉回也很正常，因為 6-7 月間指數大漲約千點 (不含指數因除息而蒸發部分)，加上『萬一』也是大家認為的一個重要關卡，因此當美國又在貿易戰中有動作時，當然會有獲利了結的賣壓出現，而此時就是讓先前空手的投資人一個很好的買進機會，為何？今年 1Q 與 2Q 台股指數二季分別上漲了 9.39% 與 0.84% (如附表)，連續二季上漲，過去從 2000 年以來，在 19 年當中只出現 6 次 (不含今年)，出現機率約 31.57 %，平均約 3 年出現一次，而這 6 次當中，下一季 3Q 再續漲有 4 次，機率高達 67%，另外二次下跌分別是 0.11 與 4.54%，如果把 0.11% 視為平盤左右，可視為多方下次約有 87% 獲利機會。

簡單講，連續出現 1Q 與 2Q 二季上漲機率不常見，但出現後，有 67-87% 的高機率獲利，因此得要好好把握拉回買進機會！而 3Q 如想要有較大獲利空間，勢必就是要指數跌愈多，才會替未來創造較大獲利空間，現在又是考驗投資人的恐懼心理，這現象，5 月底時筆者也曾提到，大跌不用再悲觀，因為 6 月有跌深反彈契機 (不是空談，也是用數據輔佐說明)，因此現階段，就開始逢低找買點分批佈局績優股。

但也不是所有的個股都可搶進，還是要有基本面的支撐作後盾，如面板業，近期就是被外資作調節對象，但是市場投資人卻是一直攤平，表示外資一直在賣，投資人一直在承接買進，長期下來，誰會站上方，迄今答案沒人知，但可肯定的一點，今年年初在萬點以下時，低檔用融資買進的投資人，目前已經面臨融資追繳的壓力，甚至有斷頭的壓力，現階段投資人趁指數拉回時，應該避開獲利不佳公司，可以從 2Q 財報佳或者指數型 ETF 選擇

問題是，現在是該恐慌賣股？還是逢低撿便宜？