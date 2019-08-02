墨比爾斯：2020大選 川普若失利 美國股市將會出問題

著名投資人墨比爾斯 (Mark Mobius) 週四預測，川普總統若連任失利，美國股市將會出問題。

他說，美國股市持續上漲，原因就在川普的政策。川普自 2017 年上任後，他的幾項作為，如降低企業稅，許多人認為有利企業。

自 2017 年初以來，S&P 500 與道瓊工業平均指數大漲了逾 30%，Nasdaq 更上漲了約 45%。墨比爾斯說，明年總統大選，川普若失利，股市的這種樂觀氣氛將會中斷。

「我認為屆時股市將會出問題，因而股市是靠著川普的政策，持續上漲，還有美國較高的經濟成長率，」墨比爾斯告訴 CNBC 說。

他還說，目前看來，川普不太可能敗選。但是，媒體的氣氛似乎一面倒反對川普總統，這種情況可能還會強化，直到明年大選。

「所以，我有點擔憂，」他說。

墨比爾斯指出，美國股市的漲勢意味高點可能已至，歐洲與日本的經濟看來難再改善。他說，已開發國家市場，已看不到太多投資機會。

新興市場企業支付的殖利率，較已開發經濟體為高。美國聯準會 (Fed) 最近降息，增加了投資新興市場的理由。降息不利美元，對新興市場貨幣屬利多。

他說：「追求殖利率是遊戲的本質，新興市場較有機會，不只是因為美國降息，更是因為他們的企業提供較高的殖利率。」