【豐銀投顧】好股不怕大盤震！玉晶光逆勢走漲

◆盤勢分析

昨天筆者在我們的小老鼠 168-937 家族中送給大家一檔 3406 玉晶光，當時的價位是在 420 元左右。今天又在 425 元時告訴大家以在盤下進場不必擔心可放心進場，結果今天收盤收在 439 元，如果是做當沖的人，425 元買，尾盤出 439，隨隨便便一張就現賺一萬，還沒用到交割款，等於是無本生意，天底下有這麼好的事？筆者就能做到有這麼好的事！因為筆者每次做 3406 玉晶光，可是從來沒輸過！

昨天我們已經告知:「週四、週五若有低點，反而是一個短線可進場的好機會」 聯準會也如同我們所預期降了一碼，但指數還是大跌。可以解釋成這是利多出盡，要不就是不如預期。但不管如何，這個盤都不會轉空！許多人都用什麼利率倒掛啦、降息代表景氣不好… 之類的說法來說之後股市必定會崩盤。其實股市漲多了本來就一定會大跌、會崩盤。但是重點是何時崩盤？很多時候你看到問題了，但這並沒有什麼了不起。就像 2005 年諾貝爾獎得主羅伯席勒就告訴大家，房價可能會泡沫！許多人奉為圭臬，甚至從 2005 年開始不進場操作，甚至放空。結果一直要到 2007 年下半年，這個風暴才出現。而這中間，全球股市漲了至少 50%！所以就算你看法是正確的，但時間點不對，往往比看錯還要可怕！

因此現在看空，有意義嗎？就算降息的利多短線出盡了，但是市場上的熱錢仍然會到處充斥，不是嗎？既然如此，那麼股票市場當然就還會持續多頭行情。既然知道這樣，那不趁拉回的時候做多，那要什麼時候呢？今天我們小老鼠 168-937 的家族成員全都有賺到玉晶光，我們還同時佈局了另外二檔新的股票。其中一檔我們已經掌握到他的第二季獲利會很好、另一檔則是整理許久即將噴出了！就算明天大盤還是跌，我們也還是會持續進場。這個盤根本就沒有什麼大問題，敢勇於在低點佈局的人，就一定會有比別人多的報酬！第二季的財報要公佈了，我們手中已掌握到不少股票的財報，並且開始偷偷進場卡位準備接收了，你想知道嗎？

豐銀投顧 李世新 分析師