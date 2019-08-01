【華冠投顧】民俗月鬼門開!台股下挫近百點!後續看法內文分享!

陳武傑 分析師

武傑關注個股: 4994 傳奇、4401 東隆興、6552 易華電、6168 宏齊、2461 光群雷

台股盤勢分析:

破季線

FED 利率決策之後，市場反應利多出盡。導致台北股市早盤下跌 - 50 點開出，指數震盪走低，一度重挫 - 109 點；雖然中、小型股買盤轉強，但是反彈力道有限，終場下跌 - 92 點作收，收在 10731 點，成交量 1299 億。

本周台股節節敗退，我們從上星期的『回測月線』，到昨天『吊人線』；清楚的告訴我們一件事…『看撐不是撐』。今天外資大賣 - 159 億，果然在利率決策會議之後，發生了我們最擔心的情況。從七月開始，外資買盤明顯縮手，只留內資獨撐大局；所以只守不攻，資金總有見底的時候。特別當『技術面』開始轉弱，內資買盤勢必也會同步弱化。今天連 10800 點都跌破了，短線並沒有見到滿足條件；最近的轉折機會… 恐怕要『破季線』才可能是最快的滿足條件。



今天盤面上個股:

強勢的個股有:

4915 智伸、3491 昇達科、2480 敦陽科、3324 雙鴻、2387 精元、3029 零壹、2383 台光電、3665 貿聯 KY… 等，有這些股票的投資朋友要留意後勢並小心操作!

弱勢股方面:

8039 台虹、4414 如興、2702 華園、2371 大同、5905 南仁湖、2707 晶華、1504 東元… 等，還是要提醒大家小心謹慎操作與分配，規劃好自己的資金，留意自身的買賣點按紀律操作，以上均可留意這些族群、集團與題材股的買點與賣點，祝大家操作順利!

※以上內容由華冠投顧 陳武傑分析師 整理提供，投資人於投資前請審慎評估，遵守紀律，嚴設停利停損。