【華冠投顧】鴻海，下方這個目標區，看到的機率升高！續多。

為期二日的中、美貿易談判，於 07/31 結束。雙方就六月底兩國元首在 G20 會面之約定，進行交流；最終結果，跟原先市場預期的一樣，雙方意見仍分歧，無法達成共識。從大陸外交部發言人華春瑩的回應可看的出來，根本是連一點進展都沒有。被記者問到談判的結果時，他回答，我現在只想說『呵呵』！最後雙方敲定下一輪的磋商地點，將於九月份在美國召開。

臺北時間今日凌晨 02：00 的 FOMC 利率決議，最終決定，將基準利率目標區間下調一碼，至 2%-2.25%，這結果符合市場之預期。美聯儲主席鮑威爾表示，此決議本質上，是屬於週期中的政策調整，而這不是一連串降息的開端，但我意思不是說，降息就僅只一次。

聲明指出，目前經濟前景仍面臨著不確定性，為了防患於未然，將續監測後續數據的變化，我們會採適當之行動來維持經濟持續的擴張；因美聯儲一切政策的首要目標，是維持經濟持續的成長。

而此舉被外界看在眼裡，很明顯的，在川普的『淫威』之下，鮑威爾不得不屈服；但這一丁點的『牛肉』根本無法滿足川普的大胃口。

日前川普曾發文表示，希望利率大幅的下調。結果，今晨的降息結果出爐之後，他又說話了！鮑威爾，你讓我太失望了！他就是一個有話直說的人，大家也都習慣他這種大辣辣的風格，已經見怪不怪了。

昨日二項矚目的焦點落幕之後，反應在股市上，美股道瓊指數，昨晚重挫 333 點，隨之，今日的台股也跟著持續下盪。

加權指數依據 07/22 推演圖之述，下方支撐區若被摜破，則有轉空之疑慮，而今日也確實摜破了該支撐區。

我們持續鎖定的標的之一『2327 國巨』，在完成一個『頭肩底』之後，持續的往上發展，依據型態觀之，上方仍具空間。另外 2317 鴻海，在除息之後持續橫向整理，依據型態來看，上周預期之下方目標區仍深具機會進入，後市之推演軌跡。

作者：華冠投顧 葉良超 分析師