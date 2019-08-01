【華冠投顧】FED降息利多出盡 台股面臨修正挑戰

2019.08.01 盤後分析

#大盤短評： 07/11 低點 10799 收破，短線轉弱勢，留意 06/19 低點 10650 不能收破。

#盤勢分析

昨晚聯準會公佈利續決策降息一碼，在聯準會主席鮑爾演說後，「鷹式降息」的說法讓市場出現賣壓，四大指數齊跌，與我近期的提醒「利多出盡」、「預防性降息」的看法一致，費城半導體更因位高通與超微財報不如預期重挫 3.22%，道瓊跌幅 1.23% 但同時跌破進三週的高檔整理平台，短線結構有破壞的狀況，短線上需開始留意修正風險，畢竟週五晚上還有非農就業指數，若數據不差，可能降低 FED 後續降息的可能。

回到台股，昨天曾提到昨日下影線低點 10754 短線不能再跌破，會提高轉弱機率，今天盤中雖然一度收復，但中場仍下跌 92 點，已經以三天出量下跌的現象，而前天好不容易融資大減，但昨天卻又增加將近 8 億元，若今天融資不減反增，要留意後續狀況，而技術線上短線因為 10799 收破轉弱確立，因此需要從短線上尋求止跌機會，接下來的走勢個人認為關鍵防守點在 06/19 外資大買 180 億元的低點不能收破，若收破更進一步轉弱的機率將會大增，因此盤勢上需盡快走出短線底部。

#個股方面

今天不少昨日強勢股反而今日走出弱勢格局甚至開高走低，如 8039 台虹、2367 燿華，傳出財報利多的 2454 聯發科也一度強攻但終場反倒翻黑出量，5G 相關部份，上游銅箔基板除了 2383 台光電因為財報利多有過高表現，但也是出現短線假突破的現象，昨天漲停的 6213 聯茂則是開高走低收平盤，基地台天線部份僅有近期相對弱勢的 3491 昇達科強拉漲停。

作者: 華冠投顧 海豚交易室 范振鴻分析師

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