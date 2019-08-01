【日盛投顧】指數漲多回檔，個股輪動表現

◆盤勢分析

1.FED 如預期降息但美股以利多出盡反應呈現大跌，台股跟隨美股連動反應，呈現開低走低震盪，成交量維持在 1,300 億之上，盤面以聲學元件、PCB、網通等零星個股上漲維持買盤人氣，終場指數下跌 92.06 點，跌幅 0.85%，收在 10,731.75 點，成交金額為 1,300.42 億元。三大法人合計賣超 154.89 億元：外資賣超 159.67 億元、投信買超 5.73 億元、自營商賣超 0.96 億元。

2. 台股加權指數觀盤重點：

（1）、量能：成交量在 1,300 億之上，後勢下跌須量縮，反彈則須量增。

（2）、均線：下檔支撐為季線 (約 10,661 點附近)，上檔壓力約為 11,000 點附近。

（3）、技術指標：KD 向下開口擴大，提防短線在下探季線的風險。

（4）、觀盤指標股：2330 台積電守穩月線並轉強。

3. 櫃買指數下跌 0.28%，收在 140.83 點，相對集中市場強勢。短線支撐為 138 點附近，壓力為 144 點附近。

4. 台股選股方向可留意 IC 設計、5G、資產營建、內需。

IC 設計、5G、資產營建、內需

1. 聲學元件：聲學元件大廠 4915 致伸昨日召開法說，公司表示藍芽耳機產品訂單能見度高，客戶拉貨動能強勁，將是最好的下半年，今日股價不畏大盤大跌，逆勢強攻漲停收盤，帶動 2387 精元、2439 美律接逆勢收紅。

2. 網通：受惠 5G 下半年需求，網通廠 3491 昇達科今日強勢攻上漲停，其他網通廠如 2345 智邦、5388 中磊也是不畏盤下跌逆勢走揚。

3.PCB：受惠 5G 應用的 2383 台光電今日逆勢再創今年新高，另外受惠於 APPLE 新機拉貨的軟板廠 6153 嘉聯益、6269 台郡也維持平盤之上震盪，此外華新集團的 PCB 廠 5469 瀚宇博也逆勢走揚收紅。

4. 散熱：強勢股 3324 雙鴻今日再創新高，帶動相關族群 3338 泰碩、3653 健策、3017 奇鋐今日再度傳強，相關拉回整理後仍可留意。