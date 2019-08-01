【華冠投顧】盤後分析：台股果然重挫，下檔強支撐在半年線

劉彥良 分析師

【大盤解讀】

聯準會符合市場預期降息 1 碼但談話偏向鴿派，導致美股四大指數拉回，包括台股也重挫 92 點再創波段新低，完全符合我週一節目中的預告，也就是說除非聯準會降息 2 碼，否則美股和台股將漲多拉回

從技術面上來看，季線即將翻揚將形成第一道支撐，不過強支撐落在半年線也就是 10600 點附近，回顧前波 5/29 低點 10227 剛好也就是測半年線，之後一路反攻向上來到 10994，所以台股若真的能回測半年線，將給投資朋友下一波大賺的機會。

目前台股已連跌 5 日，但整體看來仍有下行風險，未來必須要等到重新站回月線之上，才代表多方正式拿回發球權，法人和內資主力也才有比較大的意願進行買股票的動作。



【操作策略】

週一節目中告訴投資朋友，台股拉回的風險很高，所以隔天一早就請全國會員不分層級通通作「班師回朝」的動作，股票換鈔票、獲利塞金庫。

即使昨天 k 棒留了長下影線有止穩跡象，但我依舊請大家「倒數開始滴答滴」，不用急著進場，果然今天台股再創新低，昨天去搶多單、去攤平的，十之八九今天立馬又賠錢。

接下來就是一邊整理企業財報和法人大戶籌碼作功課，準備好口袋名單，等到大盤止穩向上之際，再漂亮地發動總攻擊，屆時會提供下一份資料幫助大家，敬請期待。

※以上內容由華冠投顧 劉彥良分析師 整理提供，投資人於投資前請審慎評估，遵守紀律，嚴設停利停損。