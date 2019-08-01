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〈車市〉7月新車掛牌數衝14年來同期新高 和泰車寫2項新紀錄

和泰車總經理蘇純興。(鉅亨網資料照)
和泰車總經理蘇純興。(鉅亨網資料照)

7 月車市逢傳統旺季，在各大車商積極促銷下，整體市場新車掛牌數達 48429 台，創 2006 年以來同期新高，其中，和泰車 (2207-TW) 還是最大贏家，TOYOTA 和 LEXUS 品牌 7 月登錄共 17193 台，創近 14 年來同期新高，更寫下 2 項紀錄，包括 TOYOTA RAV4 單月掛牌創新高，以及 LEXUS NX 改寫高級車市場單一車型銷售紀錄。

和泰車指出，主力車種 RAV4 和 ALTIS 大改款持續帶動品牌整體銷售，其中，ALTIS 因首度導入 HYBRID 車型刺激買氣，7 月新車掛牌數突破 4000 台，持續稱霸國產車市場。

而 RAV4 7 月新車掛牌數也衝上 3082 台，一舉創下自 1997 年導入台灣市場以來單月新高，在二大熱銷車款的帶動下，TOYOTA 單一品牌 7 月掛牌數達 14317 台。

另一方面，在豪華進口車市，LEXUS 表現也相當優異，旗下 NX 車系單月登錄 1167 台，改寫台灣高級車市場單一車型銷售紀錄。

此外，小型豪華跨界休旅 LEXUS UX 今年累計登錄台數已超越同級距車款，達到 2608 台，再加上 RX 車系貢獻 2727 台的銷售量，和泰車樂觀看待，LEXUS 休旅三巨頭將持續橫掃高級車市。

除了休旅車有亮眼表現，在豪華房車部分，LEXUS ES 銷售成績也十分亮眼，今年累計登錄台數達 2714 台，成功站穩進口豪華房車的冠軍寶座。

展望下半年，和泰車指出，LEXUS 將持續進行配備升級和改款，儘管進口車市競爭激烈，仍樂觀看待 LEXUS 銷售將再創另一高峰。

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