Intel：即使售出手機業務 仍會是5G應用的重要玩家

Intel(INTC-US) 將其智慧型手機數據晶片業務出售給了蘋果，但該晶片製造商的 CEO 週三表示，公司仍然是 5G 領域的重要參與者。

5G 指的是下一代移動網路，它可以提供超快的速度，並能夠支援無人駕駛汽車等新技術。Apple(APPL-US) 以 10 億美元收購了 Intel 的大部分數據晶片業務，其中包括與設備連接到新網路所需的 5G 數據晶片開發相關的技術。

Intel 仍然可以選擇為非智慧型手機產品開發 5G 晶片

為了開發自己的內部 5G 數據晶片，蘋果決定收購 Intel 團隊，而不是依賴於高通 (QCOM-US)，這家過去與蘋果合作多年的公司。

Intel CEO Bob Swan 表示，此舉對 Intel 來說也是一個利多，他表示，公司現在可以專注於其他領域的 5G 技術。

在接受 CNBC 採訪時，Swan 解釋了拋售數據晶片業務背後的理由，因為 5G 數據晶片並不是一個可以劃分行業成長的領域，「只有對蘋果這個客戶來說，保留該項業務不會帶來有吸引力的回報」。

「因此，我們認為存在真正機會的 5G 網路翻了一番，上週我們宣布將 5G 智慧型手機數據晶片業務出售給 Apple。 但是，如果我們需要將 5G 數據晶片用於非智慧型手機應用，例如 PC 或汽車，我們也保留了對這些技術的相關權利。」Swan 說。

與此同時，他表示行動網路也將成為 Intel 未來的一個重要領域。 這家美國晶片巨頭長期以來並沒有專注於電信行業，而是開始將注意力轉移到 CEO 所謂的「網路雲端化」上，在行動網絡中使用越來越多的雲端軟體。

傳統的移動網路依賴於大量昂貴的硬體，但增加使用基於雲端的軟體，可以減少對某些物理性設備的需求，從而使網路構建成本更低，升級更快。

上個月，英特爾宣布與日本科技集團樂天（Rakuten）建立合作夥伴關係，以創建所謂的「世界上第一個點到點的雲端原生移動網絡」

Swan 表示，由於世界「對數據的需求永無止境」，他認為這是 Intel 的一個重要成長領域。

Intel 認為，未來將會有越來越多的處理工作從雲端或從數據中心流入網路。

「這就是我們一直在投資的東西，我們認為這是重要契機」Swan 告訴 CNBC。

Intel 一直致力於將其業務多樣化，不僅僅是將 PC 處理器擴展到新的連接領域，例如無人駕駛汽車和所謂的物聯網設備。推動電信領域的發展是其中的一部分。

Swan 表示，雖然他所謂的以 PC 為中心的產品與以數據為中心的產品之間的收入差距在一半左右，但未來這種情況將會改變，以支持該公司以數據為中心的晶片。

Swan 說：「我們認為這個數據中心建立的技術和架構，將成為公司越來越大的一部分。」