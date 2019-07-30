投審會准了 裕日車可轉增資「金雞母」廣州風神汽車

經濟部投審會今 (30) 日審核通過 6 件重大投資案，除了丹麥商匯入新台幣 8.4 億元加速彰芳風場建設引發關注，另外，裕日車 (2227-TW) 也以 4396 萬 2000 美元，轉增資「金雞母」廣州風神汽車，從事經營汽車零部件及配件製造等業務。

裕日車針對中國布局進行汰弱留強，日前處分中國轉投資公司深圳風神汽車、深圳聯友科技、東風裕隆舊車置換 3 家公司全數股分，並將處分價金轉增資廣州風神汽車，持股將由 40% 增加至 42.69%。

僑外投資部分共 3 件，包括盧森堡商綠島再生能源申請匯入 11 億 732 萬元，增資寶島陽光再生能源股份有限公司，從事發電、 輸電、配電機械製造業等業務。

英商 GRP II TAIWAN UK LIMITED 申請匯入 14 億 6923 萬餘元，增資兆洋股份有限公司，從事太陽能發電及能源銷售等業務。

丹麥商 CI II CHANGFANG K/S 及 丹麥商 CI III CHANGFANG K/S 合計申請匯入 8 億 4180 萬元，增資哥本哈根基礎設施彰芳股份有限公司，從事發電業等業務。

陸資投資方面，中國商廈門金達威投資有限公司申請匯入 1 億 8000 萬元，認購國內事業依洛國際開發股份有限公司增資股份 750 萬股，實行後持股比例 27%，從事服飾設計業等業務。

至於對外投資部分，飲料代工大廠宏全國際 (9939-TW) 申請匯出約 1 億美元，間接增資英屬開曼群島宏全中國控股股份有限公司，實行後持股比例 96.47%，從事投資業。