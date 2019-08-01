〈Fed降息〉晨星：10多年來首次降息 是循環降息第一步 還是一次性？

美國聯準會 10 多年來首次降息，實際上這是在 2018 年四次升息措施後，對貨幣政策態度大轉彎，晨星 (英國) Morningstar.co.uk 編輯 James Gard 撰寫專文評論，指出此次降息是循環降息第一步，還是一次性降息，目前仍無法得知。

James Gard 文章提到，市場普遍預期，全球最具影響力的央行，開啟寬鬆貨幣政策，Fed 不負眾望，決議將聯邦基金利率區間調降至 2-2.25%，近幾周來，市場不斷創新高，歸功於企業強勁的營收表現，特別是科技業，推升道瓊工業指數及標普 500 指數均在 7 月份創歷史新高，市場預期， Fed 對利率政策態度轉變，提振了全球投資人追逐風險的情緒。

Brooks Macdonald 副投資長 Edward Park 表示，市場對寬鬆貨幣政策的預期，是帶動股市上漲的關鍵，此次會議的結果，可能決定未來幾個月股市的走勢。

Tilney 金融集團的 Jason Hollands 認為，這次降息時間點不尋常，因為通常會因市場預期即將來臨的經濟衰退致使股市崩跌，之後才會實行降息措施。他指出，同樣的情況也發生在 1995 年 7 月，Fed 在股市大漲時降息。

Hollands 說，那次降息後，股市漲幅越來越大，標普 500 指數在 1995 年總報酬率高達 37.6%，是近 50 年來股市最好的一年，隨即帶來連續 4 年的股市光景，總報酬率從 21% 上漲至 33%，但隨後則因 2000 年網路泡沫 (dot com) 而崩跌。

Hollands 警告，Fed 有可能是下一個股市泡沫化的推手，然而，懸而未解的貿易戰，仍可以抑制過熱的市場。

為什麼 Fed 在經濟情況良好時降息？

Fed 在去年 3 月、6 月、9 月和 12 月進行了 4 次升息，外界也曾預期 Fed 今年將繼續升息，儘管步調會放緩，然而，今年 6 月，債券、股票和外匯市場從預期今年將進一步升息，轉向預期會有 3-4 次降息。

自川普當選以來，美國經濟持續向上發展，目前經濟體質也十分穩健，為什麼 Fed 降息，美國 GDP 第 2 季度年化增長率為 2.1%，相較於第一季度的增長率的 3.1% 有所下滑，在全球經濟疲弱背景下，很難說是經濟放緩，近期的就業報告也優預期，6 月新增就業人口數達 22.4 萬，遠高於預估值 16 萬人。

晨星分析師 Eric Compton 表示，如果降息能使經濟走強，那麼這個策略可能比等到經濟衰退後再降息來的好，Fed 會實施超過 5 年的零利率政策，或是在未來幾年實行逐步降息 1-3 次的鴿派政策，兩種情況不同。

Brooks Macdonald 副投資長 Edward Park 認為，7 月的降息可以被視為是「預防性降息」，是未雨綢繆，而不是對經濟情況做出回應，這將是今年一次性或兩次降息的其中一次，並不是一反 2018 年的升息措施。

Fed 的舉措，打消市場所認為的全球各央行都在朝著利率「正常化」邁進，只是速度各不相同，歐洲央行上周表示，將準備重啟量化寬鬆 (QE)，ECB 已於去年 12 月停止購債計畫，然而，與 Fed 不同的是，ECB 沒有太多降息空間，主要貸款利率已降至 0%，邊際貸款便利利率 0.25%，隔夜拆款利率 -0.4%。

英國央行在去年 8 月將利率調高至 0.75%，但是，隨著英國脫歐談判迫在眉睫及經濟不確定性仍高，英國央行行長 Mark Carney 並不排除在無協議脫歐的情況下降息的可能性，隨著英國首相換人，強森恐與歐盟進行強硬談判，提高了無協議脫歐的機率。