〈聯發科法說〉Q3入旺季營收估增6-14% 毛利率高標看到43%

手機晶片廠聯發科 (2454-TW) 今(31)日召開線上法說會，展望第 3 季，執行長蔡力行指出，儘管大環境表現不佳，但第 3 季營收預估仍可達 653-702 億元，季增 6-14%，毛利率估 40-43% 左右，高標上看 43%，有機會超越第 2 季表現。

蔡力行強調，第 2 季手機加平板營收比重 30-35%，成長動能穩健，並將延續至第 3 季，其中 P90 晶片獲市場好評，之前 P65 瞄準主流市場，提高晶片整體性能，皆獲品牌客戶採用。

5G 晶片部分，蔡力行說，中國已發布 5G 牌照，積極規劃時程，聯發科將加強布局明年 5G 市場，聯發科晶片在中移動 5G 測試中，包含協議、射頻一致性等相關性能，名列前茅，技術規格與產品時程，也在前段班，另外首顆 SOC 晶片，採用 7 奈米製程生產，預計今年第 3 季送樣，明年第 1 季量產問世。

明年上半年，蔡力行強調，聯發科將推出第二顆 5G SOC 晶片，預期很快就會看到終端產品問世，產品線逐漸完整，有助提高 5G 晶片市占率，蔡力行也預估，明年 5G 手機市場規模將達 1.4 億台，比原先聯發科看的還要樂觀，對產業發展樂觀看待。

成長型產品部分，第 2 季營收比重 33-37%，營收金額季增雙位數，預期動能可延續至第 3 季，其中包含智慧音箱、TWS 藍牙耳機等相關產品表現不俗，另外 AIOT 相關平台，也持續獲得客戶採用，至於電源管理晶片，則是持續發揮集團綜效，與物聯網產品緊密結合，營收穩定成長。

在 ASIC 客製化晶片部分，蔡力行強調，第 2、3 季都有不錯季節性需求，未來將持續導入更多平台，包含車用、雲端、資料中心相關產品，持續維持穩定成長。

智慧家庭部分，第 2 季營收比重為 30-35%，蔡力行表示，電視晶片上半年客戶積極備貨，下半年則要看市場需求，預期產品表現維持平穩，而聯發科推出的電視晶片產品，將持續導入更多 AI 功能，提高使用者體驗。

就整體第 3 季而言，蔡力行強調，由於整體大環境仍有不確定性，但三大產品平衡發展，因此營運表現也趨穩，預期第 3 季營收可達 653-702 億元，季增 6-14%，中位數為季增 10%，符合市場預期，毛利率估 40-43%，高標上看 43%，表現強勢。