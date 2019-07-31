三星副會長：日韓貿易戰不確定性大 考慮延遲返還資金給股東

週三 (31 日) 三星電子 (Samsung Electronics) 發表 Q2 財報，Q2 營業利潤是較去年同期大跌 56%，而展望未來三星電子的困境，三星電子副會長 Lee Myung-jin 承認，日韓貿易戰確實對三星構成嚴峻挑戰，可能延後返還資金給股東。

三星電子 Q2 財報指出，由於上半年記憶體晶片價格下跌，加上手機部門業務受挫，故拖累營業利潤較去年同期大跌 56%，三星電子週三 (31 日) 股價是聞聲大跌 2.58% 以每股 45350 韓圜作收，創下三週低點。

三星電子股價日線走勢圖 圖片來源：investing.com

雖然三星在財測中認為下半年晶片需求將出現回溫，但談到日韓貿易戰是否對三星造成嚴重打擊，三星電子副會長 Lee Myung-jin 表示，日本實施的半導體原料出口管制措施，確實為三星帶來困境，並且目前的能見度相當低。

三星投資者關係 (IR) 部門負責人 Robert Yi 亦表示，目前全球貿易環境有著高度不確定性，三星零組件部門的外部環境也是遭到衝擊，目前三星內部無法預估 2018 年至 2020 年的自由現金流。

但三星對於今年下半年整體半導體產業的展望，依然是表示樂觀，三星估計 DRAM 供應過剩將持續至 2020 年的第二季，下半年雖然仍有外部不確定因素，但預計半導體需求將上升。