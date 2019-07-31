〈財報〉晶片供應過剩 三星Q2營業利潤大跌56%

南韓晶片大廠三星 (005930-KR) 週三 (31 日) 發布第二季正式財報，由於供應過剩導致半導體價格下跌，加上手機、晶片業務雙受挫，營業利潤較去年同期大跌 56%，不過公司預期晶片市場需求可望在下半年觸底後反彈復甦。

三星股價下跌逾 3%。

三星股價走勢 (圖片: Investing)

三星 Q2 財報關鍵數據：

營業利潤 6.6 兆韓元，較去年同期下跌 56%

營收：56.1 兆韓元，較去年同期下跌 4%

毛利：20.18 兆韓元，遜於去年同期的 27.21 兆韓元

淨收入：5.06 兆韓元，較去年同期下跌 54%，超過《彭博》預估的 4.88 兆韓元

手機部門營收：1.56 兆韓元，年減 42%

晶片業務營收：3.4 兆韓元，較去年同期的 11.6 兆韓元下跌 71%

美中貿易戰擾亂了全球晶片供應鏈，記憶體晶片受到手機需求疲軟的影響，價格下滑 42.1%。另外，日本限制向韓國出口的晶片和顯示器關鍵電子材料，引發對三星和 SK 海力士潛在材料中斷的擔憂。

HI 證券投資公司分析師 Song Myung-sup 指出，三星目前最大的挑戰便是美中貿易戰對全球經濟的影響，他同時提到，顯示器業務正在改善。

三星則對今年下半年整體行業的展望表示樂觀。該公司估計 DRAM 供應過剩將持續至 2020 年的第二季度，下半年雖然仍有外部不確定因素，但預計半導體需求將上升。

三星營業利潤和半導體庫存量示意圖 (圖片: 彭博)

根據 InSpectrum Tech Inc. 數據調查顯示，用於儲存 PC 和伺服器數據的 32GB DRAM 價格在 6 月季度下降了 25.1%，TLC 128 NAND 快閃記憶體的價格下降了 11.5%。

三星表示，手機本季利潤為 1.56 兆韓元，比去年同期下降了 42%，主要受旗艦機型的銷售放緩和營業成本費用增加所致。

為蘋果 iPhone 提供 OLED 螢幕，而受到一次性收益推動，加上需求恢復，本季螢幕顯示器利潤為 7500 億韓元。

三星的 Galaxy Fold 和 Galaxy Note 10 手機將於 9 月在特定市場上發售。

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