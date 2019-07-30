三星電子智慧型手機ODM比重將提升至8%

外電報導，南韓科技大廠三星電子 (005930-KR) 為降低生產成本與人員費用，在近期計畫將 ODM 模式 (原廠委託設計代工) 用在製造智慧型手機上。數據顯示，三星中低階智慧型手機改為 ODM 機種的比率將上升 5%。

三星電子的智慧型手機年產量約為 3 億部，其中大約 4000 萬部中低階智慧型手機將通過 ODM 模式進行生產。據 HIS Market 的數據顯示，三星電子的智慧型手機由 ODM 模式生產的比例將從 2018 年的 3% 增加到 2019 年的 8%。

舉例來說，去年該公司在中國發表的智慧型手機 Galaxy A6s 便是第一款由中國 ODM 公司聞泰科 (Wingtech) 所生產的產品。今年預計發布的 A60 機型也將會是由 ODM 廠商製造。

據悉，中國的華勤通訊 (Huaqin) 也加入成為三星電子的 ODM 合作夥伴。產業估計，聞泰科和華勤通訊這兩家 ODM 廠每年將為三星電子代工生產的智慧型手機達到 3000 萬至 4000 萬部。

三星電子認為，透過 ODM 模式比自己製造智慧型手機更有效益，能保持價格競爭優勢，並持續與包括華為、小米和 OPPO 等中國智慧型手機製造商競爭。

「我們決定透過 ODM 模式來生產，以更有效益的方式運營內部資源和產品陣容，並積極滿足客戶和市場的要求。」三星電子的代表說道。

一名智慧型手機產業代表表示：「隨著競爭越來越激烈，不少大公司開始選擇中國廠商以降低單位成本。」

不過，南韓當地的智慧型手機零件業者擔心，國內相關產業恐因此失去競爭優勢。「當三星電子要求我們根據他們的需求增加的投資產量時，卻也正提升 ODM 的比例。」一位韓國智慧型手機零件製造商的代表表示 :「像三星電子這樣的大公司有必要照顧像我們這樣的中小型公司。」