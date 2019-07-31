【華冠投顧】國巨，多市力道不容小覷，即將『搏扶搖而直上』！？

中國似乎有採『拖延戰術』的嫌疑。

美國農業部發布的數據顯示，自 G20 峰會以來，美國運往中國的大豆數量僅 162 萬噸，遠低於中方所說的『數百萬噸』。結果昨日，新一輪的中、美貿易談判展開之際，『川普』又在推特開砲表示，中國至今似乎沒有要加購美國農產品的樣子；且還『老調重彈』直指中國一直在占美國的便宜。他說，最好現在就趕快跟我們敲定，否則，明年若給我再次的連任，我開出的條件一定會比現在更苛刻。

但話再講回來，事實上，民主黨對中國的立場跟川普比起來更是『不遑多讓』甚至更加強硬。民主黨領袖舒默（Schumer）就曾對川普說，對中國千萬不能太軟弱，堅持強硬的立場是唯一的途徑。因此，若中方打著『拖時間』的如意算盤，想拖到明年大選之後，若川普落選，應該就可鬆一口氣了！若是這樣想，這恐怕也太樂觀了些。

相隔近三個月之後，新一輪的中、美貿易談判昨日展開；雙方代表在上海，進行為期二天的磋商；雙方設法重新鋪路，希望能接續之前中斷之處。依目前情勢來看，雙方願意讓步的空間不大，因此，對於此次談判結果寄望不高，只求雙方能展現善意，就已算是圓滿達成任務。

臺北時間 08/01 凌晨 02：00 的重頭戲，美國聯邦公開市場理事會 (FOMC) 即將發佈利率決議，多數經濟學家預測本次的決議將會降息一碼；最終結果，將引動明日全球股市的神經，至關重要，持續鎖定。

台股大盤依據我 07/25 之述『台股近期來到上方反壓之後，目前位居高位區整理，未來一周可觀測下方 10840-10777 支撐區力道之強弱。』今日最低來到 10754，不僅進入該區間且穿越下緣，隨後往上拉升收在 10823。依據型態觀之，後市有再次彈升之機，上方目標區先看 10850-10933 區間。

我們持續鎖定的標的之一『2327 國巨』，在完成一個『頭肩底』之後，持續的往上發展，在整理了二日之後，今日又收在最高點，頗有『搏扶搖而直上』之氣勢。另外 2317 鴻海，在除息之後持續橫向整理了五天時間，我們上周預期之下方目標區是否有機會進入？後市之推演軌跡。

作者：華冠投顧 葉良超 分析師