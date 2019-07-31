台股盤中－蘋果光未照亮大盤 半導體、金融傳產壓盤 摔破10800點

儘管蘋果財報優於預期，大立光、鴻海逆勢撐盤，但是台積電不給力，加上 IC 設計、記憶體、汽車、百貨等傳產股，及金融股壓盤，台股攻高不成，今 (31) 日持續反轉向下，盤中跌破 10800 點，最低打到 10754 點。

蘋果財報佳，但是台蘋概股兩樣情，股王大立光逆勢勁揚超過 1%，鴻海也穩步紅盤上，台積電則疲弱下跌約 1%，其餘蘋概股也是跌多漲少，包括：和鑫、鴻準、金像電、穩懋、欣興、奇力新、華晶科、國巨等都跌超過 1-2%；逆勢走紅的蘋概股則有智原、燿華、建準、台光電、華通、廣宇、亞光等。

聯發科將在今日舉辦法說會，美系外資指出，儘管聯發科長線毛利率可望穩定提升，但短期風險太大不容忽視，特別是 5G 領域和未來 3~4 個季度的營收恐有疲軟風險，故將聯發科評等由加碼調降到中立、目標價由 349 元降到 339 元。

受此衝擊，聯發科股價跌逾 3%，拖累其他 IC 設計股如矽創、凌陽、海德威、聯詠、禾瑞亞等全數走跌。

此外值得留意的是，PCB 廠瀚宇博以私募與換股方式，取得軟板廠嘉聯益 24% 股權，成為最大股東，但市場對這個合作案似乎不大買單，嘉聯益一早以跌停開出，瀚宇博股價也一度跌停，兩家公司股價同步重挫。

今天壓盤重心還有：記憶體族群華邦電、南亞科；汽車類股和泰車、聯嘉、劍麟、為升；百貨類股大魯閣、淘帝 - KY、東森、欣欣等；金融股上海商銀、元大金、京城銀、富邦金、開發金等，都一片綠油油。

整體來說，北韓今天又發射兩飛彈，亞股全盤皆墨，台股自然也難逃跌勢，尤其大盤昨天攻高不成跌破月線，台股今天早盤也是有力守 10800 點整數關卡企圖心，但依舊缺乏攻高力道，在缺少短期均線支撐下，續跌破 10800 點，持續震盪修正格局。