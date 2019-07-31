【豐銀投顧】震盪之後持續向上

◆盤勢分析

經過了一天的震盪，今天指數又馬上止穩。雖然還是小跌 7 點，但感覺起來許多股票都反彈了，相對於昨天，今天的小跌感覺倒像是大漲百點的行情似的。其實短線上台股並沒有多少大的利空，有的也就是聯準會要宣佈降息的事罷了。關於這件事，筆者認為聯準會就是只會降一碼，實在是因為美國的經濟沒有差到那麼差，硬要說必須降 2 碼的確有點師出無名。但難道說就因為降息，就可以推論經濟會不好而導致崩盤嗎？許多人在年初的時候一直說今年行情會不好，理由是因為中美貿易大戰的關係。問題是半年過去了，真的有這樣嗎？不但沒有，台股還差點創下波段新高。由此可見，可以預知的風險根本就不是風險！

短線上，除有聯準會的紛擾之外，還有中美貿易談判再起的風險。不過筆者告訴大家，這個也沒有什麼了不起。因為根本不會有結果！誰都看的出來中國是在拖時間， 美中雙方都在努力做出談判沒有破裂的形象，但事實上已經不太可能產生任何的讓步，來達成任何有意義的進展，更別說是達成協議。就這個意義來講，美中雙方的談判已經破裂，川普已經在推文上公開說了，中國想拖到明年美國總統大選。在此之前，應該是不可能達成貿易協議。所以，下一步要看的是川普如何出招，因為川普基本上不可能接受中國的拖時間。剩下的問題就是：如何繼續對中國施加有效的壓力，而又不至於影響到美國股市的下跌。

現在不確定的因素已經消去一個，另一個就是聯準會。但我們已經說了，降息勢在必行，大量的資金活水會充斥在市場上。短線上雖然風險有點大，vix 指數也還沒有降下來。指數的高點的確有限，這點我們不能否認。但就長線而言，台股必然還是多頭行情。週四、週五若有低點，反而是一個短線可進場的好機會。今天我們送給大家玉晶光，不知道大家賺到沒？這種福利我們會不定期放給大家，希望大家隨時注意，祝操作順利。

豐銀投顧 李世新 分析師

