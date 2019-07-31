〈每日外資外匯觀點〉聯準會利率決議在即 美元繫安全帶防劇烈波動

美國聯準會即將宣布利率決議，市場普遍預期會降息 25 個基點，為 2008 年金融風暴爆發以來首度降息，但若意外降息 50 個基點，分析師認為美元恐將大跌。周三美元指數仍持穩在 98 之上。

美元指數日 K 線圖。(來源：新浪財經)

瑞士信貸 (Credit Suisse) 駐紐約全球外匯策略主管 Shahab Jalinoos 表示，FOMC 即將宣布的利率決議，勢將影響金融市場一下波走勢。

芝加哥商品交易所 (CME) 的 FedWatch 工具顯示，交易員預期聯準會降息 25 個基點的機率為 77%，降息 50 個基點的機率為 23%。

美國總統川普在聯準會宣布利率決議前，密集抨擊聯準會過度緊縮利率，此次「小幅降息」是不夠的，而且如果沒有 2015 年 12 月起展開的升息循環，美國經濟會更好。

降息 25 個基點或 50 個基點？

花旗 (Citi) 表示，儘管美國經濟數據走強，但預期此次 FOMC 會議將至少降息 25 個基點，但不排除意外降息 50 個基點的可能。

摩根士丹利高級經濟學家 Chetan Ahya 表示，由於美國企業投資疲弱，預期聯準會本周將降息 50 個基點。

CIBC Capital Markets 首席經濟學家 Avery Shenfeld 表示，美國經濟整體來說並未自懸崖上下墜，因此預計此次只會降息 25 個基點，今年底將再降息 25 個基點，倘若明年持續降息，就意味著明年的經濟表現非常疲弱了。

分析師指出，假如聯準會如預期般降息 25 個基點，那麼美元走勢將主要取決於會後聲明以及鮑爾講話。而一旦聯準會意外降息 50 個基點，則美元可能會遭到拋售。不管決議是什麼結果，美元都可能出現劇烈波動。

FXTM 研究分析師 Lukman Otunuga 指出，由於市場預期聯準會降息 25 個基點的可能性近 80%，市場應關注鮑爾記者會聲明的利率前瞻指引，如果並非市場預期的那麼鴿派，透露推遲 7 月以後進一步降息的信息，美元將可獲得提振，有助於突破 98.20，進而挑戰 98.50。