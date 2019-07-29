〈每日外資外匯觀點〉不怕聯準會降息在即 美元多頭就怕降太多

美元指數上周上漲 0.88%，一度站上 98。本周外匯市場的「超級周」來臨，市場關注美國聯準會、英國和日本央行公布利率決議；在經濟數據方面，美國將公布非農報告。此外，美國總統川普上周否認白宮官員「美國不會出手干預美元」的談話後，美國政府干預美元匯率的風險進一步升高。

美元指數日 K 線圖。(來源：新浪財經)

德意志銀行首席國際策略長 Alan Ruskin 表示，白宮官員才表示「美國不會出手干預美元」，川普隨後就否認此說，倘若未來美元兌歐元、人民幣匯率上漲，或本周中美貿易談判不順利，川普可能隨時重提干預美元。

隨著市場對全球經濟放緩、貿易緊張局勢、英國脫歐以及通膨不振等系列問題的擔憂加劇，市場普遍預期 FOMC 會議本周將宣布降息。

凱投宏觀高級經濟學家 Andrew Hunter 表示，聯準會降息最大的理由就在於市場早已反映降息的預期，如果聯準會意外不降息，反而會造成美元更大的震盪。

高盛的經濟學家認為，在通膨低迷的情況下，美國經濟成長放緩，不確定性增加，聯準會有了「保險性」降息的理由。

花旗表示，儘管近期美國經濟數據走強，但仍預期 FOMC 會議將至少至降息 25 個基點，同時不排除激進降息 50 個基點。

花旗分析師指出，若聯準會降息 25 個基點，在市場已先行反映預期下，美元將不致出現明顯走跌，但若聯準會意外降息 50 個基點，美元將會承受拋售賣壓。