新任英國首相無協議脫歐立場強硬 英鎊將續貶？

由於英國新首相 Boris Johnson 與歐盟在英國脫歐方面立場強硬，英鎊的貶勢並沒有顯示出停止的跡象，這個掙扎中的貨幣可能進一步下跌。

近幾天，Johnson 和他的新內閣已經一再強化無協議脫歐言論。

英鎊兌美元匯率週二 (30 日) 跌至 28 個月低點 1.2120 美元，隨後回補部分跌幅 至 1.2167 美元。

如果 Johnson 堅持他 10 月 31 日完成脫歐的計劃，市場擔心無協議脫歐無論如何都可能成為現實。

英國央行推估最糟的情況是英鎊有史以來首度崩盤至與美元平價。

然而，Johnson 之前曾表示，無協議脫歐必須是談判桌上的談判策略之一。

J.P. 摩根資產管理公司首席 EMEA 市場策略師 Karen Ward 表示，即使 Johnson 只是虛張聲勢，英鎊在回升之前仍可能更糟糕，「我們懷疑目前『無協議脫歐』的大部分主張都只是為了讓歐盟同意重新啟動脫歐協議。」

她補充說：「雖然『無協議脫歐』仍然不是我們預期的結果，但在政治和經濟方面的新聞報導可能會在轉好之前變得更糟，因此英鎊可能會進一步下跌。」

英鎊可能在許多情況下反彈，這可能使英國擺脫無協議脫歐的威脅。

分析師預測，國會大選可能會使英鎊回升至 1.20 美元或 1.30 美元，具體取決於選舉結果而定；而第二次全民公投若留歐勝出甚至可能達到 1.40 美元。

但如果 Johnson 堅持他 10 月 31 日脫歐的承諾，並且歐盟拒絕讓步，那麼英鎊可能會進一步下滑至 1.15 美元或更低。

英鎊的未來走勢與英國脫歐的道路有著盤根錯結的內在聯繫。

英國無協議脫歐的風險可能已被定價，但實際情況並未完全讓投資人接受，並且仍可能令英鎊震盪。

與此同時，市場將密切注意 Boris Johnson 與歐盟的懦夫博奕 (game of chicken) 的每一秒鐘，因此未來波動肯定不會少。