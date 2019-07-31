英鎊恐怕要跌到和歐元平價 才能讓英國無協議脫歐痛得喊停

英國首相強生 (Boris Johnson) 對脫歐採取強硬立場，市場對英國無協議脫歐的擔憂升高，英鎊七月以來大跌超過 4%，在英鎊的跌跌不休下，分析師認為，一旦跌到英鎊和歐元平價，就可能逼得強生政府重新考慮是否進行無協議脫歐。

德國商業銀行 (Commerzbank) 分析師外匯策略師 Thu Lan Nguyen 表示，英鎊跌幅加劇，可能讓強生政府強硬脫歐承受壓力，以避免無協議脫歐，而這個痛苦的門檻就是英鎊再貶值 10% 以上，也就是英鎊兌歐元來到 1：1 的平價時。

宏利資產管理也認為，一旦英鎊兌美元 2016 年脫歐公投通過後的低點 1.1943，甚至跌破 1.19，英鎊的跌勢將深不可測。

信安環球投資公司策略師 Seema Shah 指出，現在市場意識到，強生堅持的無協議脫歐是真的很有可能發生，隨著脫歐期限 (10/31) 逐漸逼近，英鎊可能會跌向 1.18 美元。

英鎊近期的跌勢，已經成為反對強生政府強硬脫歐的強大聲浪之一，英鎊兌美元 7 月跌幅超過 4％，創下 2016 年 10 月以來最大單月跌幅。

今天英鎊位於 1.2168 附近震盪，若不計入 2016 年 10 月的閃崩事件，下檔 1.2065 跌破後，將創下 1985 年初以來的歷史新低。

Bloomberg 的英鎊指數跌到脫歐公投以來新低，並跌向歷史新低。

(本篇文章不開放合作夥伴轉載)