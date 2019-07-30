〈每日外資外匯觀點〉參考歷史經驗 聯準會降息後可做空美元兌日圓

美國總統川普在本周美國聯準會將決議貨幣政策前，連續發布推特抨擊聯準會「小幅降息是不夠的」，市場普遍預期將降息外，更聚焦在降息 25 個基點還是 50 個基點；周二投資人關注在利率決議前公布的美國 PCE 通膨指數，及美中今日重啟貿易協商，預期都將影響美元走勢。

川普一天之內連發三則推文，猛烈抨聯準會過度限制利率，做出錯誤舉動，本周若小幅降息是不夠的；CME 的 FedWatch 工具顯示，聯準會本周降息 25 個基點的可能性超過 80%，降息 50 個基點的可能性已接近 20%。

核心 PCE 物價指數年率是聯準會最偏愛的通膨指標，分析師指出，若 PCE 數據低於預期，可能提升投資人對聯準會大幅降息的預期，使得美元受挫。周二美元指數進一步持穩在 98.1 附近。

美元指數日 K 線圖。(來源：新浪財經)

法國興業銀行外匯業務主管 Kyosuke Suzuki 表示，目前市場更關心的是，美國是否會進入全面降息循環。

花旗分析師指出，若聯準會降息 25 個基點，在市場已先行反映預期下，美元將不致出現明顯走跌，但若聯準會意外降息 50 個基點，美元將會承受拋售賣壓。

Fullerton Markets 研究 & 教育主管 Wayne Ko Heng Whye 表示，外界普遍預期聯準會本周本周將進行 2008 年金融風暴爆發以來首次降息，如果歷史經驗可作為參考，或許投資人可以在聯準會降息後做空美元兌日圓。

在英鎊方面，加拿大皇家銀行首席外匯策略師 Adam Cole 認為，英鎊表現不佳，一方面是因為英國脫歐的可能性增加，另一方面，人們猜測英國將提前舉行大選，上周末的民調顯示保守黨的支持率上升。

荷蘭國際銀行外匯策略師表示，市場對英國無協議脫歐的擔憂加劇，英鎊有可能進一步下跌，提前舉行大選將會加重英鎊跌勢。