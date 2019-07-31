〈機構報告〉IC Insights：今年DRAM銷售額估下降38% 但在整體IC市場仍居冠

鉅亨網編譯凌郁涵 2019年7月31號11點20分

根據市場調研機構《IC Insights》發布的最新報告顯示，今年 (2019 年)DRAM 市場的銷售額預期將下跌 38%，為 620 億美元，低於去年同期的 994 億美元。不過，在整體 IC 市場當中，DRAM 市場仍然居冠。此外，今年 DRAM 市場預期將佔整體 IC 市場的 17%，低於去年同期的 23.6%。

今年 IC 市場各類別銷售額預估 (圖片：IC Insights)

而今年 NAND 快閃記憶體市場排名預期從第二名下滑至第三名，總銷售額下跌 32% 至 406 億美元。IC 總體市場在今年的銷售額預期為 3577 億美元。將 DRAM 和 NAND 快閃記憶體類別相加，預估將佔整體 IC 市場的 29%，低於去年的 38%。

在過去的十年中，DRAM 類別的佔比通常為 14-16%，而 NAND 快閃記憶體則約佔 11-12%，但是由於供不應求造成平均銷售價格攀升，導致兩個類別的銷售額在 2017 年和 2018 年激增。在 2018 年，DRAM 類別的營收首次超過了 MPU 類別。

隨著 PC 出貨量五年來首次增長，MPU 類別的銷售額在 2018 年達到 538 億美元，刷新歷史紀錄。雲端運算數據中心和網路相關業務的強勁需求促進了伺服器相關出貨。不過，在 2019 年，MPU 類別預期將放緩近 2.5%，主因在於全球經濟成長下滑，美中貿易戰引發的不確定性和市場混亂，以及 2018 年高成長後數據中心服務器庫存過剩。

另一方面，電腦和周邊設備中的特殊用途邏輯 IC 和手機應用處理器類別也預期在今年的銷售額排名中進入前五名，與去年同期相比分別縮減了 7% 和 6%。