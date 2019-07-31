〈財報〉蘋概股康寧 玻璃基板價格優 Q2 業績強勁

全球玻璃基板龍頭，同時也是蘋果 iPhone 手機螢幕玻璃供應商康寧 (Corning)(GLW-US)，週二 (30 日) 公佈第二季財報，受惠於面板技術和製造產能提升，加上投資多元領域，營收與多項業績成長強勁。

康寧股價走勢圖 (圖片: Investing)

康寧 Q2 財報關鍵數據 (GAAP):

淨銷售額: 29.4 億美元，較去年同期增加 7%

淨收入: 9200 萬美元，較去年同期的 7.38 億美元下滑

核心銷售額: 29.86 億美元，成長 8.2%，超過市場預期的 29.75 億美元

EPS:0.09 美元，較去年同期的 0.78 美元下滑

核心 EPS:0.45 美元，較去年同期成長 18%

康寧第二季面板技術、環境技術和生命科學的淨收入增長達到兩位數，所有業務部門均有望實現 2019 年全年的銷售增長，環境科技部門 Q2 銷售額 YoY 增長 15%，大幅超出預期。

面板部門淨銷售額 8.48 億美元，與去年 7.8 億美元同比增長 9%，玻璃價格優於預期，原先預期全年價格下跌，如今好轉，玻璃產量增長明顯加快，玻璃部門淨收入為 2.13 億美元，去年同期為 1.92 億美元。

由於大規模的光纖需求，康寧的光學部門淨銷售額較去年同期成長 6.5% 至 10.9 億美元，符合預期，儘管下修 2019 全年展望，不過仍以兩倍的被動光學市場成長速度成長，光學部門淨收入為 1.58 億美元，優於去年同期 1.5 億美元。

康寧董事長 Wendell Weeks 表示，公司多元的投資組合，使得康寧抵過貿易戰帶來的經濟逆風，「目前第二季強勁的業績，反映出公司成功的執行資本配置與政策架構」

康寧自 2015 年 10 月替公司實施 2016 至 2019 策略與資本架構的方針以來，已經在今年結束前，實現回報股東們 125 億美元的目標，目前公司每股已增加了 67% 的股息，減少已發行股票超過 37%。