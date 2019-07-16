DRAM、NAND Flash庫存水位仍高 供需反轉可能性低

研調機構集邦科技旗下記憶體儲存研究 (DRAMeXchange) 指出，近來包括東芝停電，及日本政府對南韓祭出 3 種生產半導體、智慧型手機與面板所需的關鍵材料限令等事件，使下游模組廠開始提高報價，但目前 DRAM 與 NAND Flash 庫存水位仍高，短期結構性供需反轉可能性低。

日韓貿易戰爆發，業界盛傳記憶體價格將反轉，不過，據 DRAMeXchange 分析指出，因 DRAM 價格已連續 3 季快速下滑，下游模組廠庫存水位普遍偏低，確實有觀察到，部分模組廠利用日韓貿易爭端，調漲報價或表示將停產，惟目前現貨市場占整體 DRAM 市場僅不到 1 成，中長期產業供需態勢，仍需關注占比超過 9 成的合約市場。

從需求面來看，不論零售端的 PC、智慧型手機，或企業用伺服器與資料中心建置，整體終端需求仍十分疲弱。然而，反觀供給端，目前 DRAM 供應商庫存水位仍普遍高於 3 個月，導致 PC、伺服器記憶體及行動式記憶體合約價，第 3 季初仍舊持續走跌。TrendForce 認為，DRAM 市況目前出現結構性供需反轉的可能性低。

NAND Flash 市場方面，行情受到日本材料出口審查趨嚴，及東芝停電事件的影響。由於 Wafer 市場報價已偏低，預計 7 月起各供應商報價將浮現漲勢。不過，供應商普遍備有 2 至 3 個月的庫存水位，第一時間多數模組廠不會立即接受漲價，後續則需視市場及供應端庫存狀況，決定交易價是否上漲。

至於對 OEM 的各類 SSD、eMMC/UFS 產品報價方面，目前雖有部分供應商暫停出貨，但依供需狀況分析，並考量 OEM 端的庫存水位，TrendForce 認為，雖然 NAND Flash 價格短期將出現上揚，但長期仍有跌價壓力。