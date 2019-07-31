腦機介面獲進展 臉書推進「腦波轉譯」設備研發工作

臉書 (FB-US) 週二 (30 日) 表示，2017 年開發商大會上曾提及開發一種非侵入式「可讀腦波」的穿戴設備之構思，如今這項開發工作已有進展，該穿戴設備可讓使用者以意念方式打字。

臉書研究長期科技產品和硬體的單位「臉書實境實驗室 (Facebook Reality Labs)」一直與加州大學舊金山分校 (UCSF ) 研究人員戮力開發此項目，週二出刊的《自然通訊》雜誌內一篇研究報告顯示，研究人員已可利用腦機介面直接解碼腦波，並將解碼結果顯示在螢幕上。

在此研究中，研究人員與 3 名接受癲癇治療的患者合作，在患者腦中植入了電極。研究人員將花費一年時間測試此技術。

UCSF 研究員表示，這項研究結果可協助開發一套溝通設備，讓腦損後無法言語的患者使用，例如腦幹中風或脊髓損傷等造成的腦損。

然而，實驗成功更有可能讓臉書 AR 眼鏡的開發工作如虎添翼。

臉書 AR/VR 部門副總裁 Andrew Bosworth (Boz) 表示，「今天我們分享我們打造非侵入式可穿戴設備的工作一些進展，該設備可讓大眾用意念想像就能打出他們想說的話。我們的進展顯示，未來將可見到對於 AR 眼鏡的投入和互動的真實潛力。」

臉書表示，消費者近期內應該不會接受這個技術，「目前這設備很笨重、反應緩慢且不夠可靠，但其中蘊含巨大可能性，所以我們相信這項尖端技術值得隨時間推移不斷改進。」

臉書並非唯一一家投入腦機介面的矽谷公司。

特斯拉 (TSLA-US) 執行長馬斯克 (Elon Musk) 的腦機初創公司 Neuralink 在這領域的努力也頗有進展。本月稍早，馬斯克在一場 Neuralink 大會上表示，公司打算在 2020 年底之前，展開人體試驗。

微軟 (MSFT-US) 去年 6 月也表示正在研究大腦植入物，用以增強人類智能。 (相關報導)