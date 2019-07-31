中國景氣還「健康」嗎？企業獲利又帶來壞消息

想確認中國經濟的「健康情況」，最新的中國企業獲利又帶來了壞消息。

根據彭博社統計，中國有超過 1600 家廠商的提供了上半年企業獲利預估，有超過 40% 的公司預期，獲利將較去年衰退，而這個惡化的程度，是三年來最大的。

各年度上半年中國企業獲利較前年衰退的比例 (來源: Bloomberg)

在各行業之中，「非必須消費品」以及「媒體業」，是面臨最大虧損的類別，加總兩個產業的綜合盈餘，比去年至少衰退 38% 以上。

不過最糟的情況可能還沒到來，Pacific Securities 表示，因中國上半年的企業獲利預估公布的截止時間，最晚到 8 月，按照以往經驗，越晚公布的企業，數字越難看，這對許多今年已大幅上漲的股價來說，都將帶來風險。

中國 Vision Capital Management 總裁 Sun Jianbo 表示，整體經濟情勢的下行，對於許多企業來說，已陷入困境，目前還沒有看到逆轉的局面。

在中國第二季繳出最慢擴張的 GDP 數字之後，經濟放緩的情況正持續蔓延。儘管最新 7 月製造業 PMI 數據由前月之 49.4 增加至 49.7，出現微幅改善，但仍在緊縮區間內。

新加坡 Commerzbank AG 新興市場經濟學家 Zhou Hao 認為：「7 月 PMI 的數據，不太可能消除中國經濟放緩的疑慮，其他每周更新的經濟數據，如汽車銷售等，仍表明中國的工業活動與境內需求，都有所減弱」。

香港 Canadian Imperial Bank of Commerce 亞洲總經策略主管 Patrick Bennett 表示，大型企業在政府刺激政策下，產生正面效果，但中小企業的情況仍在惡化，顯示整體經濟明顯擴張的格局不會很快到來。

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