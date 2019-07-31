降息？中國：經濟下滑壓力大 下半年流動性要充裕

昨 (30) 日中國中共中央政治局召開會議，會中分析目前中國經濟情勢，以及為中國下半年經濟政策下指導棋。這次會議與 4 月 19 日召開的相比，強調「房子是用來住的、不是用來炒」，並首度指出「不將房地產作為短期刺激經濟的手段」。

易居研究院指出，以針對房地產的表態來看，最大變化在於提出房地產不是經濟刺激手段的新定義。在經濟下滑壓力增加，及中國各地房地產政策撲朔迷離的情況下，這次會議已定調，第三季房市政策鬆綁的可能性幾乎為零。

(圖片: AFP)

此外，中國中共中央政治局對中國上半年經濟做出總結「總體平穩、穩中有進」，強調要持續以供給側結構性改革為主調，推動中國經濟朝向高品質發展。

在貨幣政策方面，延續前一次會中表示的實施穩健的貨幣政策，但在「穩健的貨幣政策要鬆緊適度」基礎上，再次提出「要保持流動性合理充裕」。

在金融供給側結構性改革方面，首度提出「壓實金融機構、地方政府、金融監管部門責任」。

至於對未來經濟的看法，中國中共中央政治局強調，「經濟下行壓力加大，必須增強憂患意識，把握長期大勢，抓住主要矛盾，善於化危為機，辦好自己的事」。

中國金融期貨交易所研究院指出，這次會議中將前一次會中提到的「經濟存在下行壓力」改變成「下行壓力加大」，似乎為下半年經濟政策定出方向。基於這個判斷，下半年貨幣政策加碼的可能性擴大，甚至有降息的機會。

但以目前的情勢研判，中國人行主要還是以透過公開市場逆回購、MLF（中期借貸便利）等工具調節流動性。不過只要中美貿易紛擾，或是全球經濟下滑對中國經濟產生重大影響，降息就可能推出。

摩根士丹利華鑫證券則指出，中國中央高層不斷強調的「穩增長、防風險、促改革」主要是強調「需求端穩增長、金融市場防風險和供給側結構性改革」的三角良性循環。

在不斷推動金融服務實體經濟的情況下，持續擴大有效供給，將潛在需求轉變為經濟成長的動力，使新的「三角框架」成為改革的新方向。

