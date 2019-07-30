中國第一大原物料交易商天津物產子公司傳「債務違約」 旗下美元債遭狂拋

週二 (30 日) 市場傳出，中國第一大原物料交易商天津物產之子公司未能按期支付債券利息，導致該集團旗下 2020 年到期的美元債出現劇烈賣壓、債券價格刷下歷史新低。

《彭博社》報導，天津物產集團子公司浩通物產未能按期支付「 18 浩通 01 」之債務利息，且子公司天津物產九江國際貿易也因集中償付壓力較大，上週遭中國信評機構大公信評列入信用觀察名單。

而本月月初，天津物產集團另一子公司天津物產浩英集團，也傳出未支付專項資管計畫貸款利息，市場高度擔憂中國第一大原物料交易商天津物產，存在著財務風險。

天津物產集團、浩通物產並未對此項消息向《彭博社》作出回應。

由於天津物產子公司可能違約的傳聞令市場感到焦慮不安，導致該集團多檔美元債週二 (30 日) 聞聲重挫，截至週二午盤 15 時許，天津物產集團旗下規模 3 億美元、2020 年 4 月到期的美元債下跌 9.4% 至 45 美分；另一檔規模 2 億美元、2022 年到期的美元債則下跌 10.7% 至 44.67 美分。

澳盛銀行駐新加坡的信用策略主管 Owen Gallimore 表示：「天津物產正在統計債券持有人，這意味著債務重組將近。」

Owen Gallimore 認為，作為中國第一大鐵礦石交易商，天津物產一旦違約，投資者對天津國有企業的謹慎態度將明顯增加。

不過，CreditSights 駐新加坡的亞洲主管 Sandra Chow 表示，天物子公司尚有 30 天的違約寬限期，若公司最終完成了支付，市場才能重拾信心。

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