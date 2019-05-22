Block.One 大手筆回購公司股份 Galaxy Digital 獲利 7120 萬美元

加密市場倡導者 Mike Novogratz 所創立的「加密貨幣銀行」Galaxy Digital 日前出售所持 Block.one 的部分股份後，脫手獲利 7120 萬美元，且實現了 123％ 的投資回報率。

Galaxy Digital 5 月 21 日發布公告稱，已於 4 月 18 日接受了 Block.one 的股份收購要約，並於 5 月 20 日順利完成交易。Galaxy Digital 稱，根據公司目前所持 Block.one 剩餘股份，「將不再是 Block.one 的重要投資者」。

Novogratz 在發布會上表示，「這次接受 Block.one 收購要約的決定，同時也反映了在頭寸增加後，投資組合已重獲平衡，以保持適當的多元化水平」。

儘管 Galaxy Digital 已從「重要投資者」之位退下，但實際上這只是 Block.one「回購公司 10％ 股份」計劃的一部分。Galaxy Digital 也補充道，公司仍將繼續跟 Block.one 合作開展其他業務，如：Galaxy EOS VC Fund，主要專注於投資在 EOS 區塊鏈網絡上開發應用的新創公司。去年 1 月，雙方的合資企業更推出規模高達 3.25 億美元的 EOS.IO 生態基金。

去年 7 月，Block.one 接受 PayPal 聯合創始人 Peter Thiel 和比特大陸共同創辦人吳忌寒等眾多大牌投資者的投資。

據《彭博社》報導，Block.one 的回購報價估值約為 23 億美元，相較於 2017 年種子輪約為 4000 千萬美元的估值，還要高出近 66 倍。另外，這次回購價格約為每股 1,500 美元，投資者於 2017 年融資期間，每股僅支付了 22.5 美元。

報導指出，從 Block.one 發送給股東的電子郵件得知，該公司截至今年 2 月底仍持有大約 30 億美元的資產，其中包括現金、各類投資和多達 14 萬枚的比特幣，而隨著今年比特幣價格逐漸回溫，先前因為流動性所產生的加密貨幣損失，如今「已完全得到恢復」。

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