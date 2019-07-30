車市持續低迷 美7月份汽車銷量預估再跌1.8%

受到經濟成長放緩以及貿易衝突加劇影響，汽車業銷量下滑，產業面臨壓力。根據美國汽車產業顧問 J.D.Power 和 LMC Automotive 的數據顯示，今年 7 月份美國汽車銷量預計將比去年同期下跌 1.8%，除環境因素外，價格的上漲續令消費者卻步。

數據顯示，7 月份整體汽車市場總銷量約為 140 萬輛，在調整銷售日數差異後，與去年同期相比，整體銷售額預期下跌 2% 至 118 萬輛。儘管銷售預期下滑，但整體汽車價格在 7 月份創下新紀錄。

JD Power 數據和分析部高級副總裁 Thomas King 表示：「7 月份是美國汽車業傳統淡季，銷量如過往數據一樣下滑，但是平均車價超過 33,000 美元，較去年同期高出 1,400 美元。」報告中認為，7 月份新車平均交易價格將達到 33,065 美元，高於去年同期的 31,767 美元。

LMC Automotive 總裁 Jeff Schuster 認為，儘管貿易爭端的風險仍然是一個威脅，經濟放緩且車價續升，但下半年的銷售前景依然可能超越預期。

兩家諮詢公司皆上修輕型汽車今年銷量預測，從 4 萬輛增加至 1,700 萬輛，不過年減 1.9%。不過針對零售輕型汽車的銷量預測則維持在 1350 萬輛，年減 3%。

在日前，全球大型汽車零件供應商博世 (Bosch) 下修了該公司對全球汽車業展望預測，預計今年稅前息前利潤 (EBIT) 將下滑 5%，超過先前所預估的下跌 3%。

針對汽車業所面臨的困境，福特 (F-US) 執行長哈克特 (Jim Hackett) 曾表示：「這是個轉折點，由於科技正在改變當中，相關的生產和就業也呈現緊繃。」