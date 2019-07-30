90%漲幅達上限 小摩下調星巴克評級至「中性」

小摩 (J.P. Morgan) 於週一 (29 日) 星巴克 (SBUX-US) 的股票評級從「優於大盤」下調為「中性」，原因是分析師 John Ivankoe 認為星巴克股價在今年已攀升了 90%，「漲勢到此為止」。

消息釋出後，星巴克今日 (30) 開盤股價，較前一交易日收盤價的每股 99.11 美元下跌約 1%。

星巴克股價走勢 (圖片: Investing)

星巴克於上週四 (25 日) 公布第三季亮麗財報後，上修財測，優於市場預期的表現推動股價上漲超過 9%，創下自去年 11 月 2 日以來單日最大漲幅。

受惠於美國和中國市場大幅成長的銷售，星巴克本季全球同店銷售成長 6%，創下三年內最大銷售增幅，優於市場預期，該公司上修全年營收和獲利展望。

據 CNBC 報導，小摩分析師 Ivankoe 表示，目前星巴克表現大幅超越市場預期，甚至已經超出分析師預期 2020 年 12 月每股 91 美元的標準。

累計至本月，星巴克今年股價已攀升 90%，分析師認為漲幅空間有限，無法再漲，因此下調股票評級，小摩還將星巴克從「分析師焦點榜」(Analyst Focus List) 中剔除。

Ivankoe 說道：「由於超出市場估值，且循環週期已進入末段，意味著勞動力成本持續上升，恐怕難以實現同店銷售的持續增長」

目前小摩堅持其對星巴克股價目標為 91 美元。