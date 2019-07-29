【統一投信】半導體回溫 電子股將重回主流

根據 CMnoey 統計，7 月以來台股加權指數漲幅 1.5%，各產業類股指數漲跌互半，電子股漲幅居前，傳產股相對落後，30 大類股指數以半導體漲幅 8.58% 居冠、光電漲幅 6.59% 居次。

統一台灣動力基金經理人劉彥伯表示，半導體類股強勢反彈，主要是台積電法說會釋放半導體第三季展望正面、第四季好於第三季的訊息，大幅增強投資人信心，外資也從賣超轉為買超，預期下半年產業庫存近尾聲，加上消費電子新品上市刺激，業績可望逐季回溫，電子股仍將重回盤面主流，看好 5G 下半年將加速布建，至 2020 年都是投資主軸，而華為重新拉貨，相關供應鏈亦受惠。

劉彥伯指出，本週影響台股盤勢重要國際事件主要有二，美中展開新一輪貿易協商，消息面會影響短線盤面波動，但最關鍵的還是美國聯準會（Fed）預定 7 月 31 日召開例行利率會議，市場預估將會降息一碼的機率為八成，倘若決議符合市場預期，就不會引發市場太大波動。

下半年支撐市場最主要的利多是美國、歐洲、日本及多個新興國家央行將持續寬鬆資金，接著下一個重要觀察點為聯準會 9 月例行會議，如果聯準會降息步調與幅度超出市場預期，恐怕會引發投資人對景氣惡化的擔憂，若降息步調持續符合市場共識，搭配產業旺季的來臨，股市就會有不錯的表現。

外資動向方面，根據 CMoney 統計，外資在台積電法說會後已回補台股逾百億元，將 7 月份賣超金額縮小至 59 億元，累積今年來對台股為買超 463.85 億元。預期全球資金環境持續走向寬鬆，且台股殖利率 4% 是亞洲最高，對外資具有吸引力。

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