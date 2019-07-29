Fed本週降息後 美股今夏可望一路順風？

聯準會 (Fed) 本週幾乎確定會降息，分析師認為，這可能是美股夏季續漲的開始。

在正常情況下，隨著投資人放暑假，8 月的美股往年走勢平靜。但如果本週預期的降息將股指推向新高，今年夏天可能會成為常態的樂觀例外。

市場近兩個月來對降息一直感到興奮。

今年 6 月，Fed 主席鮑爾表示將採取適當措施延長美國經濟的擴張。此後，標準普爾 500 指數和道瓊工業指數分別上漲 10.1% 和 9.4%。

Fed 決定降息後，這股反彈可能會持續下去。因為較低的利率可使企業的借貸成本降低，這有助於企業的獲利並推動股市上漲。目前預測週四 (31 日) 降息 25 個百分點的機率僅略低於 80%，其餘 20% 則預測降幅為半個百分點。

但是，美國經濟是否真的需要提振？

目前的經濟成長週期已長達 10 年之久，而且在 Fed 推動寬鬆的貨幣政策後，它可能會持續更久。無論 Fed 是否降息以及降息多少，美國經濟並未處於崩潰的邊緣。但在 2019 年上半年，由於企業擔心貿易問題的發展，製造業出現一些疲軟，商業投資也有所減弱。最重要的是，通膨壓力仍然很低。

但美國消費者繼續消費支出。週五 (26 日) 公佈的第 2 季國內生產總值 (GDP) 報告強於預期，消費者信心依舊穩固。

隨著本週這次自 2008 年以來的首次降息已全面計入走勢，美股的注意力將轉向下一步。由於 7 至 9 月 Fed 會議間將公佈的可評估經濟數據有限，Fed 可能會拖到年底前才會再次降息。市場目前定價 2019 年底之前將再次降息。

根據 CME FedWatch 工具，對 9 月、10 月和 12 月降息的預期為 100%。

另一個可以提振美國經濟的方式是：結束貿易戰。

TD Ameritrade 首席策略師 JJ Kinahan 表示，「如果關稅問題得到解決，它的效果對股市而言無異於另一次降息。」

儘管美國和中國已達成關稅停戰協議，但貿易戰遲未解決。這會影響商業信心和企業投資金額。