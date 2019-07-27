〈降息投資術〉聯準會箭在弦上 資金潮可望挹注股市表現

市場看好美聯準會下週開會降息成定局，回顧最近一次美國停止升息後，包括股債等各類商品，一年內都有雙位數漲幅，顯示資金寬鬆可望推升資本市場表現。

據彭博調查，市場預計 7 月的利率會議降息一碼機率最高，10 月預估再降息一碼，之後到 2020 年底前利率預估將維持不變。

摩根多重收益型基金產品經理陳若梅表示，美國勞動市場緊俏、薪資持續成長且民間消費持穩，但貿易戰等亂流已逐漸拖累美國經濟展望，並影響企業投資意願，除了美國總統川普不斷敲邊鼓，部分聯準會官員也陸續釋出暗示可能降息的訊號

美國最近一次停止升息是在 2006 年 6 月 29 日，在美國停止升息循環後一年，包括 MSCI 全球指數、JP Morgan 新興市場債指數、美銀美國高收益債券指數全數不僅繼續維持正報酬且漲幅都比停止升息前一年來的亮眼，其中 MSCI 全球指數漲幅高達 2 成以上。

陳若梅指出，聯準會下半年可能祭出預防性降息來支撐景氣動能，全球貨幣市場可望更趨寬鬆，在資金活水挹注下相對看好風險性資產表現，特別是有息收保護的防禦性股票和債券。

陳若梅提醒，從 2006 年美國聯準會停止升息後各類資產表現可發現，降息後的資金寬鬆有助推升股債市報酬，但必須留意的是，降息也代表市場對經濟動能趨緩的疑慮，因此投資兼顧平衡布局與下檔保護才有機會追求較好的收益率。

富蘭克林證券投顧表示，聯準會的預防性降息可望緩解景氣衰退壓力、支撐股市表現，以美股來說目前評價面偏高，建議等回檔後再分批布局。

但因市場變數仍多，包括公用事業類股具備內需導向及景氣防禦的特性，如果下週聯準會利率會議鴿派程度不如預期引發公債殖利率上彈，恐將讓公用事業類股短線面臨回檔風險。