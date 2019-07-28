美股下半年是否可能重現大跌走勢？

今年美股的表現簡直令人嘆為觀止。根據 Dow Jones Market Data，截至 7 月 26 日，標準普爾 500 指數今年上漲近 21%，是 1997 年來的最佳走勢；納斯達克綜合指數甚至表現更好，同期上漲 25.5%。與此同時，道瓊工業平均指數也落後不多，自 2019 年初以來上漲 16.5%。

但隨著標普 500 指數已經輕鬆地高於許多策略師的年終目標價，部分分析師和投資人正在謹慎地觀察今年剩餘時間，因為估值上升、政策不確定性和海外經濟疲軟，引發對美股還能保持這股熱情節奏多長時間的疑問。

Nuveen 首席股票策略師兼高級投資組合經理 Bob Doll 指出，「我認為 2950 點將是今年的上限，現在它已經高於此點。」預測下半年「市場漲不到哪裡去」。

Doll 表示，「本益比從 13 升至 17.4，明年的獲利預測仍然過高，」並補充指出，估值上升和未來獲利預測調降將是下半年美股利空，除非出現更具破壞性的經濟衰退，他預測聯準會 (Fed) 政策將比市場預期更加強硬。

雖然第 2 季美國國內生產總值 (GDP) 成長反映了經濟放緩但健康，但海外數據顯示經濟放緩正在惡化，這可能會以某種方式影響美國市場。

JonesTrading 首席市場策略師 Mike ORourke 在給客戶的報告中寫道，歐洲央行 (ECB) 行長德拉吉週四 (25 日) 就歐洲經濟前景發表的評論，說情況「越來越糟」，有助抑制了投資人本週的熱情，否則股市將因優於預期的獲利而繼續走高。

ORourke 指出，「正是德拉吉的坦率地震驚了週四的股市，」「主要經濟體的 PMI 指數全年都在衰退水平附近或徘徊。

第一季德國 GDP 成長 0.4%，義大利 GDP 成長 0.1%。這兩個經濟體就佔歐元區 GDP 的 44%，而且數據在第 2 季沒有顯著改善。」

到目前為止，美國經濟尚未受到歐洲經濟疲軟的影響，但至少放緩的海外成長將透過美元走強影響美國股市。

Globalt Investments 資深投資組合經理 Tom Martin 表示，「美元走強是股市的利空，但市場似乎對財報中提到的這個問題視而不見。」

Tom Martin 說道：「它們更關注的是穩定貨幣而不是美元。這會持續一段時間，直到不再重視。而且，如果你覺得美元將成為問題，市場將會對此進行調整。」

也就是說，股市沒有理由不再繼續提供健康的回報，只因為估值在今年前 7 個月大幅上揚。2013 年，標普 500 指數上漲 29.6%，是 1997 年來表現最好的一年，若要走出像是 2013 年的表現，標普 500 指數需要再漲 7.4%。

與此同時，更多看多的投資人認為，去年導致標普全年下跌約 6.2% 的近 20% 修正，已經扭轉了 2018 年和 2019 年股市的曆年表現，不但把去年表現扭轉直下，也讓今年的漲幅比其他情況更令人印象深刻。

Fisher Investments 投資高級副總裁 Aaron Anderson 指出，「今年以來的走勢很好，但從長遠來看，股指在過去 18 個月裡並沒有表現太好。」

他補充指出，「市場自 2018 年來就是持平，小型股仍然遠低於其峰值，而且今年的強勢上漲也未反映出過度樂觀，」「我們只能說仍有足夠的空間來走高。」

Fed 的利率制訂委員會將於 7 月 31 日週三結束為期 2 天的會議，雖然人們普遍預期降息 25 個百分點，但主席鮑爾的隨後聲明和新聞發布會可能會對未來利率走勢更加明確。

市場目前定價為今年降息 2-3 次，明年再降 2 次。在未來幾週內，對這些預期的回調或確認將可能對投資人情緒發揮關鍵作用。