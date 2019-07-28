Beyond Meat市值超過25%標普成份股 分析師：價格太荒謬

人造肉飆股 Beyond Meat(BYND-US) 週五 (26 日) 持續強漲，上揚 5.4%，收 234.9 美元，自今年 5 月以 25 美元上市以來，已上漲超過 8 倍，市值超過 138.5 億美元，分析師直呼不可置信。

以當前價格計算，Beyond Meat 估值已經超過 25% 的標普 500 企業，包括如 Molson Coors、Viacom、Under Armour 和 JetBlue 等數十年的產業巨頭，是梅西百貨的兩倍。雖然投資人可能繼續追買，但分析師的質疑聲此起彼落。

Joule Financial 投資長 Quint Tatro 在《CNBC》節目中表示，Beyond Meat 是不錯的公司，但是以估值的角度，現在的價格簡直荒謬。Tatro 說，當前公司的市值是營收的 100 倍，現金的 300 倍，「他們真的可以繼續增長，來證明這種估值是合理的嗎？」

他表示，微軟 (MSFT-US) 市值雖破 1 兆美元，但是與營收及現金相比，都只有 8 倍左右，亞馬遜 (AMZN-US) 市值為 9700 億，但和營收比僅為 4 倍，和現金比為 20 倍。

Miller Tabak 首席市場策略師 Matt Maley 指出，Beyond Meat 股價似乎已經失控，讓他想起 2009 年，人們瘋狂追逐蘋果的時候。

Maley 表示，Beyond Meat 確實有市場潛力，但問題是當年蘋果股價便宜，市場也有助推升，而如今市場已經來到歷史高點，Beyond Meat 卻還在大幅創高。

Beyond Meat 過度超買 (圖表取自 CNBC)

他說，因為這支股票只有 3 個月，圖表很難做為參考依據，但從相對強弱指標來看，它已經過度超買。

他表示，它並不像 5 月中那麼超買，但之後它下挫了 32%，如果現在持有，應該要它再漲 5%(25 日價格) 左右，於大跌之前及早下車。